Fikir Otobüsü'nde ödül alacak projeler belirlendi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve temel amacı bölgede girişimcilik farkındalığının artırılmasını sağlamak olan Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Projeler Yarışmasında ilk 3'e giren projeler belirlendi.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen yarışmaya Mersin ilinden 542 başvuru yapıldı ve jüri değerlendirmesi sonucu en iyi 33 proje yarı finale seçildi. Yarı final sunumlarının ardından finalde yarışacak 6 proje belirlendi. “Fikir yaşta değil baştadır” sloganıyla yola çıkan G3 Lise Forumu’nun ilk bölümündeki kapalı yuvarlak masa oturumunda 167 lise öğrencisi Türkiye’nin önde gelen girişimci iş insanları ve akademisyenleriyle bir araya gelerek proje ve iş fikirlerini paylaştı, mentörlük desteği aldı. Mersin ilindeki lise öğrenci ve öğretmenlerinin katılımına açık olarak gerçekleştirilen forumun ikinci bölümünde Prof. Dr. Erhan Erkut'un sunumunun ardından düzenlenen panelde G3 Forum Başkanı Gülden Yılmaz moderatörlüğünde Arda Helvacılar, Simay Dinç ve Berat İnci ile 21. yüzyılın yeni nesil girişimcileri konuşuldu.

Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Projeler yarışması finalinin yapıldığı programın son bölümünde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımlarıyla finale kalan 6 projenin sahibi öğrenciler, sunumlarını yaptı. Yapılan sunumların ardından, jüri değerlendirmesiyle dereceye giren ilk 3 proje belirlendi.

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