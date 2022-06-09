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Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA)MERSİN'in Bozyazı ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Songül Bal (41) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sularında Bozyazı ilçe merkezinde meydana geldi. Deniz D. (31) yönetimindeki 33 DD 022 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan Songül Bal, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Deniz D. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı Mithat ÜNAL

2022-06-09 16:51:52



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