Sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı Mersin’de bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi şefkat elini uzattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı Mersin’de bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi şefkat elini uzattı

İHA

Sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı Mersin’de bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi şefkat elini uzattı

Mersin’in Silifke ilçesinde karayolu kenarında bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi sahip çıktı.
Keben Mahallesi SilifkeKonya karayolu kenarında bir evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği burada 11 yavru doğurdu. Durumu fark eden ev sahibi Songül Sarıkaya, köpeğe ve yavrularına sahip çıkıp, birileri tarafından sahiplenilinceye kadar bakma kararı aldı.
Merdiven boşluğundaki yavru köpeklerin sesini duyarak fark ettiğini belirten Sarıkaya, “Eşim kasaplıkla uğraşıyor. Yavrulayan sokak köpeği de ara sıra kasap dükkanımızın yanına gelirdi, biz de parça et ve kemik vererek beslerdik. Ama evimizin yanında hiç görmemiştim. Bir sabah merdiven boşluğunda yavru köpeklerin sesini duydum. Baktığımda sokak köpeği 11 yavru doğurmuş. Ben de çocuklarımla birlikte köpeği ve yavruları sahiplenip yemek vermeye başladık. Yavru köpekler büyüyünceye kadar yada birileri gelip sahipleninceye kadar da bakmaya devam edeceğim. Her canlı bakıma muhtaçtır, bunları bana Allah gönderdi” dedi.
Anne köpeği ve yavrularını sağlık taramasından geçiren Veteriner Hakim Lokman Eren, anne köpeğin ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu, bakımları yapıldığı taktirde sağlıklı birer köpek olabileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR'a çarpan otomobilde Songül yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobilde Songül yaşamını yitirdi
Fikir Otobüsü'nde ödül alacak projeler belirlendi
YEREL HABERLER Fikir Otobüsü'nde ödül alacak projeler belirlendi
Vali Pehlivan: “ Kuracağımız her fabrika, ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktır”
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: “ Kuracağımız her fabrika, ilimiz ...
Başkan Tarhan, Avrupa Kentler Ağı Konferansına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Avrupa Kentler Ağı Konferansına ...
Büyükşehir Belediyesinden Anamur’dan Akdeniz’e sahil temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Anamur’dan Akdeniz’e sahil ...
Toroslar Belediyesinden yayla yollarına bakım
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden yayla yollarına bakım
Başkan Tarhan’a “Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği” ödülü
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’a “Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği” ...
Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü
Mersin’de, VERİMDER Anadolu Buluşmalarında enerji verimliliği masaya yatırıldı VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Alkin: “Enerji kaybı hepimizin cebinden çıkıyor. Sıcak iklimlerde enerji verimliliğinin çaresi ısı yalıtımı”
YEREL HABERLER Mersin’de, VERİMDER Anadolu Buluşmalarında enerji ...
Gelir getirici ağaçlar köylünün geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Gelir getirici ağaçlar köylünün geçim kaynağı oldu
Erkekler kadınlar için şarkı söyleyecek
YEREL HABERLER Erkekler kadınlar için şarkı söyleyecek
ABD, Türk mobilyasına yöneldi 5 ayda 138 milyon dolarlık ihracat yapıldı AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: "Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz"
YEREL HABERLER ABD, Türk mobilyasına yöneldi 5 ayda 138 milyon ...
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Ceylan Ertem, Tarsus’ta sevenlerini coşturdu
YEREL HABERLER Ceylan Ertem, Tarsus’ta sevenlerini coşturdu
Tarsus’ta infaz koruma memuru darp edildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta infaz koruma memuru darp edildi
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yemek hizmeti 3 milyon pakete ulaştı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin yemek hizmeti 3 ...
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan’ın elinden aldı Vali Pehlivan: “Hedefimiz, sporu bir yaşam tarzı haline getirmek”
YEREL HABERLER Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali ...
Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı
Silifke’de okullara kütüphane ve hobi bahçesi yapılıyor
YEREL HABERLER Silifke’de okullara kütüphane ve hobi bahçesi ...
Oğlunu kazada kaybeden anneden örnek davranış, tüm öğrenciler çocuğu gibi oldu Mersin Erdemli'de önce eşini rahatsızlığı nedeniyle sonra 14 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybederek 9 ayda iki büyük acı yaşayan anne, çocuğunun bitirdiği ortaokula robotik kodlama atölyesi yaptırdı Oğlu adına açılan sınıfa girerek öğrencilerle bir araya gelen anne, duygusal anlar yaşarken, çocuklara sarılınca kendi evladına sarılmış gibi hissettiğini aktardı
YEREL HABERLER Oğlunu kazada kaybeden anneden örnek davranış, tüm ...
Başkan Seçer: “Mevzuat dışına çıkıldığı noktada gerekli müdahaleyi yaparız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mevzuat dışına çıkıldığı noktada ...
Tarsus’ta sağlığa zararlı 447 kilogram peynir ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta sağlığa zararlı 447 kilogram peynir ele ...
Mersin'de Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Mersin'de Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı
Toros Üniversitesinde sağlık turizmi etkinliği
YEREL HABERLER Toros Üniversitesinde sağlık turizmi etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.