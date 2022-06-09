Sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı Mersin’de bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi şefkat elini uzattı

Mersin’in Silifke ilçesinde karayolu kenarında bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi sahip çıktı.

Keben Mahallesi SilifkeKonya karayolu kenarında bir evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği burada 11 yavru doğurdu. Durumu fark eden ev sahibi Songül Sarıkaya, köpeğe ve yavrularına sahip çıkıp, birileri tarafından sahiplenilinceye kadar bakma kararı aldı.

Merdiven boşluğundaki yavru köpeklerin sesini duyarak fark ettiğini belirten Sarıkaya, “Eşim kasaplıkla uğraşıyor. Yavrulayan sokak köpeği de ara sıra kasap dükkanımızın yanına gelirdi, biz de parça et ve kemik vererek beslerdik. Ama evimizin yanında hiç görmemiştim. Bir sabah merdiven boşluğunda yavru köpeklerin sesini duydum. Baktığımda sokak köpeği 11 yavru doğurmuş. Ben de çocuklarımla birlikte köpeği ve yavruları sahiplenip yemek vermeye başladık. Yavru köpekler büyüyünceye kadar yada birileri gelip sahipleninceye kadar da bakmaya devam edeceğim. Her canlı bakıma muhtaçtır, bunları bana Allah gönderdi” dedi.

Anne köpeği ve yavrularını sağlık taramasından geçiren Veteriner Hakim Lokman Eren, anne köpeğin ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu, bakımları yapıldığı taktirde sağlıklı birer köpek olabileceklerini söyledi.

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