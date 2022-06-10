Mersin'de taksicilerden akaryakıt zammı eylemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)MERSİN'in Yenişehir ilçesinde toplanan taksiciler, kentin en işlek caddesinde kontak kapatıp akaryakıta gelen zamları protesto etti.

Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki kavşakta toplanan taksiciler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı kontak kapattı. Kentin en işlek caddesinde yapılan eyleme diğer sürücüler de destek verdi. Cadde ortasında araçlarını durduran taksiciler, "Mazota İndirim" sloganları attı. Eylem nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı. Taksiciler, daha sonra eylemlerini sonlandırarak yolu trafiğe açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-06-10 11:27:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.