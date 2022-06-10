Mersin'de taksicilerden akaryakıt zammı eylemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de taksicilerden akaryakıt zammı eylemi

DHA

Mersin'de taksicilerden akaryakıt zammı eylemi


MERSİN, (DHA)MERSİN'in Yenişehir ilçesinde toplanan taksiciler, kentin en işlek caddesinde kontak kapatıp akaryakıta gelen zamları protesto etti.
Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki kavşakta toplanan taksiciler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı kontak kapattı. Kentin en işlek caddesinde yapılan eyleme diğer sürücüler de destek verdi. Cadde ortasında araçlarını durduran taksiciler, "Mazota İndirim" sloganları attı. Eylem nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı. Taksiciler, daha sonra eylemlerini sonlandırarak yolu trafiğe açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-06-10 11:27:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Düzeltme) Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve 'Öcalan' gerginliği Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li meclis üyeleri Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal ...
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve 'Öcalan' gerginliği Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li meclis üyeleri Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve ...
Toroslar’da elektrik trafosu belediye servis otobüsü görünümüne dönüştü
YEREL HABERLER Toroslar’da elektrik trafosu belediye servis otobüsü ...
Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep’e ‘evet’, Diyarbakır’a ‘hayır’ Akdeniz Belediye Meclisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ‘kardeş şehir’ protokolü imzalanmasını oy birliğiyle kabul ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile aynı protokolün imzalanmasını kayyum atanması gerekçesiyle reddetti
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep’e ‘evet’, ...
Tarsus’ta belediye arazilerine ekilen buğdaylar hasat edildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta belediye arazilerine ekilen buğdaylar hasat ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpması kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil ...
Mezitli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Mezitli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye çok yönlü destek “Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden” mottosuyla üreticilere sulama borusu, kaz ve makine-ekipman dağıtıldı Başkan Seçer: "Çiftçinin yanında olacağız, çiftçiyi destekleyeceğiz"
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye çok yönlü ...
Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor
15 metrelik apartman boşluğuna düşen kediyi kurtarma operasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve 2 gün boyunca mahsur kalan kediyi kurtardı Profesyonel kurtarma ekibi, 15 metre aşağıya inerek kurtardığı kediyi yaşam ortamına bıraktı
YEREL HABERLER 15 metrelik apartman boşluğuna düşen kediyi kurtarma ...
Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Bahçesinden ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak yararlanıyor
YEREL HABERLER Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz Mezitli ...
Halisdemir: “Mersin’de ‘mavi bayrak’ sayısını artırmak için her şeyi yapacağız”
YEREL HABERLER Halisdemir: “Mersin’de ‘mavi bayrak’ sayısını ...
Ata tohumu bereketi: 6 aydır domates hasadı yapıyor bitmek bilmiyor
YEREL HABERLER Ata tohumu bereketi: 6 aydır domates hasadı yapıyor ...
Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler Mersin'de muz serasında 7 bin 300 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler Mersin'de ...
MERCEK’te dil kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER MERCEK’te dil kurslarına yoğun ilgi
Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa ...
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
YEREL HABERLER Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs ...
Sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı Mersin’de bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi şefkat elini uzattı
YEREL HABERLER Sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı Mersin’de ...
TIR'a çarpan otomobilde Songül yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobilde Songül yaşamını yitirdi
Fikir Otobüsü'nde ödül alacak projeler belirlendi
YEREL HABERLER Fikir Otobüsü'nde ödül alacak projeler belirlendi
Vali Pehlivan: “ Kuracağımız her fabrika, ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktır”
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: “ Kuracağımız her fabrika, ilimiz ...
Başkan Tarhan, Avrupa Kentler Ağı Konferansına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Avrupa Kentler Ağı Konferansına ...
Büyükşehir Belediyesinden Anamur’dan Akdeniz’e sahil temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Anamur’dan Akdeniz’e sahil ...
Toroslar Belediyesinden yayla yollarına bakım
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden yayla yollarına bakım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.