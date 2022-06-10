Toroslar’da elektrik trafosu belediye servis otobüsü görünümüne dönüştü

Parklarda bulunan elektrik trafolarını boyayarak sanat eserine dönüştüren Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, bu kez de farklı bir grafik çalışmasıyla dikkat çekti. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde bulunan Mehmetçik Parkının içindeki trafo binası, Toroslar Belediyesinin personel servisi formatında boyanarak adeta tabloya dönüştü.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her açıdan bakıldığında belediye servisini anımsatan ve belediye personelinin yanı sıra parka gelen çocukların resimlerinin de yansıtıldığı trafo binası, çocukların ailelerinin ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.



“Servisin plakası, 33 TB 1994”

Çalışmada, Toroslar Belediyesinin kuruluş tarihi olan 1994, servisin plakası olarak ölümsüzleştirildi. Plaka, 33 TB (Toroslar Belediyesi) 1994 şeklinde tasarlanarak monte edildi. Uzaktan bakıldığında ise parkın içinde adeta bir otobüs bulunduğu izlenimi veren trafo, yeni görünümüyle yoğun ilgi çekiyor.



“Toroslar’da sanat sokakta”

Çevre güzelleştirme çalışmaları çerçevesinde Mersinlileri duvar boyama sanatı ile buluşturan belediye, toplu konut binalarının dış cephelerine yaptığı dünyaca ünlü ressamların eserlerinin yanı sıra kültürel mirasa ait simgeler ve hayvan figürleri ile trafoları boyayarak, eskiyen ve yıpranan bu binaları kent estetiğinin bir parçası haline getirdi.

Vatandaşlar, hayvan sevgisi ve kitap okumanın önemi gibi temaların da işlendiği bu çevre güzelleştirme çalışmalarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ressamı tarafından yapılan trafo boyama çalışmalarının, elektrik trafo binası bulunan diğer parklarda da devam edeceği bildirildi.



“Kentimize renk katıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, ilçeye sanatsal anlamda değer katmaya devam edeceklerini belirterek, “Parklarımızda bulunan elektrik trafoları, belediye personelimizin marifetiyle boyanarak adeta bir sanata eserine dönüştü. Kentimizin kültürel ve geleneksel değerlerini yansıttığımız trafo binalarının, görenler tarafından beğeni kazanması bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Yapılan bu çalışmalarla trafo binalarının daha estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Yılmaz, “Mehmetçik Parkımızın içindeki trafo binasını, belediye servisimizin görünümüne dönüştürdük. Bu otobüsün içinde sahada emek veren personelimizin yanı sıra parka gelen çocuklarımızın resimleri de yer alıyor. Bu çalışmamızla atıl görünümden kurtulan elektrik trafoları adeta parklarımıza renk kattı. Temiz ve güzel bir çevre için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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