Kariyer Merkezinden lise öğrencilerine seminer

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Cüneyt Ekmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin daveti üzerine “Kariyerinde Bir Adım Öne Çık” konulu seminer düzenledi. Seminerde; Kariyer Merkezinin hizmetleri ile turizm, bilişim, muhasebe ve finans sektöründe kariyer konuları konuşuldu.

Mersin Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, ‘Kariyer Mersin’ projesi çerçevesinde kentteki 4 üniversiteyle iş birliğini sürdürürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği de liselere yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede, Cüneyt Ekmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer düzenlendi. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada’nın moderatörlüğünü yaptığı seminere, otel, siber güvenlik ve mali müşavirlik alanlarında faaliyet yürüten temsilciler konuşmacı katıldı.

Seminerde; turizm, bilişim, muhasebe ve finans sektörlerinde kariyer ile Kariyer Merkezinin sunduğu hizmetler anlatılarak, öğrencilerin soruları yanıtlandı.



Kariyer Merkezi öğrencilerle buluşmayı sürdürecek

Kariyer Merkezi Müdürü Özada, sektörde yer alan firmaların üst düzey yönetici ve uzmanlarını öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Bu buluşmalarda pandemi süreci ile sektörde yaşanan değişimleri anlatmaya çalıştıklarını, öte yandan sektörün iş gücünden beklediği yetkinliklerin neler olduğu konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Özada, Kariyer Merkezi olarak kurumlar arası iş birliklerini güçlendirerek, gençlere yönelik hizmet programlarını hem artıracaklarını hem de çeşitlendireceklerini ifade etti.

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