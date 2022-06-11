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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Uluslararası Nükleer Enerji Zirvesine katıldı

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş., Uluslararası Nükleer Enerji Zirvesine katıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., IV. Nükleer Santraller Fuarı ve VIII. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES2022’ye katıldı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde nükleer teknoloji ve sanayi alanındaki en büyük iş platformu olma özelliği taşıyan NPPES2022’de Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaat projesinin hayata geçirilmesine ilişkin en güncel bilgileri sundu.
IV. Nükleer Santraller Fuarı ve VIII. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES2022, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle İstanbul’da yapıldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., aynı zamanda ana ortakları oldukları zirveye detaylı bir programla katıldı. Forumun ilk gününde Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, her bir güç ünitesinin inşasına ilişkin gelişmeleri paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Türkiye ekonomisine on milyarlarca dolar kazandıracak en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri”
NPPES2022 açılış töreninde konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, “Nükleer enerji, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz 2018 yılından bu yana dikkate değer ilerlemeler kaydetti. Bu süre zarfında dünya genelinde 24 NGS ünitesinin temeli atıldı. Bu santrallerin yarısı Rosatom şirketleri tarafından inşa ediliyor. Nükleer enerji, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak uzun zamandır beklenen değeri görmüş oldu. Akkuyu NGS projesi, Türkiye'de geniş çaplı olumlu bir etki oluşturuyor. Proje, Türkiye ekonomisine on milyarlarca dolar kazandıracak en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olma özelliği taşıyor. Ayrıca proje, bölgedeki nüfusun artmasına, istihdamın, altyapının ve sosyal hayatın pek çok alanının gelişmesine katkı sağlıyor. Akkuyu NGS projesi bu aşamada oldukça büyük bir ivme kazanmıştır. Sahada her gün 20 binden fazla kişi çalışıyor ve bu da bizi Türkiye'nin en önemli amacı olan sürdürülebilir nükleer enerjiyi ülkeye getirme hedefini gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor” dedi.

Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’den seminer
Zirve çerçevesinde, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS'nin ana yüklenicisi olan TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş. ortak girişimi ile potansiyel proje tedarikçileri için bir seminer düzenledi. Etkinlikte konuşmacılar, Rosatom’un satın alma sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siparişlerin yerelleştirilmesi çalışmaları ve Türk firmalarıyla çalışmanın pratik örneklerine ilişkin bilgiler paylaştı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS, her geçen gün potansiyel tedarikçileri daha fazla cezbediyor. Zirve, potansiyel tedarikçilere Akkuyu NGS için tedarik konusunda sorular sorma imkanı sağlaması açısından önem taşıyor.
İki gün süren NPPES2022 Zirvesine 200’den fazla Türk ve yabancı tedarikçi şirketin temsilcileri ve nükleer endüstri işletmeleri katıldı. Seminerin geniş çaplı programı, çok sayıda katılımcıya hitap etmeyi ve potansiyel proje tedarikçilerinin uygulamalı sorularını yanıtlamayı mümkün kıldı. Seminere katılan yaklaşık 100 firma temsilcisi, Akkuyu Nükleer A.Ş ve TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş.’den tedarik uzmanları ile ikili B2B formatında yapılan görüşmelere de katılma imkanı buldu.

Fuardaki stant, çocukların resimleriyle süslendi
Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., NPPES2022 Fuarında da yer aldı. Bu yıl stant, inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret eden ve gezen NGS çalışanlarının çocuklarının yaptığı resimlerle süslendi. Bu görselle Türkiye'nin geleceğinin temiz enerji üretiminin temeli olarak Akkuyu NGS'nin rolü vurgulandı. Stantta özel olarak ayrılmış bir bölümde, ziyaretçiler hayal güçlerini kullanarak Türkiye’deki nükleer enerjiye ilişkin düşüncelerini resimle ifade ettiler. Standın yanında, ziyaretçilerin kendilerini bir inşaat vinci operatörü ya da Türkiye'deki ilk nükleer santralde görev yapan biri şeklinde fotoğraf çekilebilecekleri bir fotoğraf alanı da yer aldı.
Stantta ziyaretçiler, çok dilli dokunmatik panel kullanarak Rosatom'un faaliyetleri ve şirketin uluslararası projeleri hakkında bilgi edinebildiler. Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’den uzmanlar, konuklara Akkuyu NGS projesinde kullanılan VVER1200 3+ nesil reaktör teknolojisi de dahil olmak üzere teknolojik çözümler, güvenlik sistemlerinin özellikleri ve projenin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.
NPPES2022 Fuarında Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya, Çin, Güney Kore, Macaristan ve daha pek çok ülkeden firmaların stantları yer aldı. NPPES2022 Zirvesi toplamda yaklaşık 2 bin katılımcı ve konuğa ev sahipliği yaptı.

Tedarikçi firmalar zirveyi değerlendirdi
Aqua Shine Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri Genel Müdürü Fikret Özgümüş, “AKA SU, bugüne kadar Türkiye ve dünyada yer aldığı projelerde ve özellikle termik, doğalgaz, biyogaz, rüzgar, hidroelektrik santrallerindeki deneyimi ile kendisine Türkiye’nin ilk nükleer santralinde hizmet verme hedefi koymuştur. Firmamız, bu hedefine Akkuyu Nükleer Güç Santralinin yapımı için düzenlenen arıtma sistemleri ve diğer ünitelerin kimyasal depolamaları için kullanılacak tank imalat ve temin ihalesini kazanarak ulaşmıştır. Ayrıca firmamız, ürünlerimizin tedariki için yapım ve imalat dokümantasyonu işini de tamamen kendi üstlenmektedir. Bu aşamada belgelerin onaylama süreci devam ediyor, sonrasında da üretime başlayacağız” diye konuştu.
Dalgakıran Kompresör Kilit Müşteri Yöneticisi Onur Bizimtuna da, “Türkiye'deki tüm sanayi kuruluşları nükleer endüstrinin tedarikçisi olmaya tam olarak hazır değil. Ancak yavaş yavaş uluslararası ve Rus standartlarına göre çalışmaya adapte oluyoruz. B2B formatındaki toplantılar bizim için çok faydalı oldu, bu formata ayrı bir önem veriyoruz. Bu tür toplantılarda hangi konulara odaklanmamız gerektiği ve ihale prosedürlerine en iyi nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda detaylı bilgi alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mim Mühendislik Kalite Güvence Müdürü Oğuz Sultanoğlu ise, “NPPES bizim için etkili bir platform. Birçok firma ile diyalog kuruyoruz, karşılıklı fikir alışverişinde buluyoruz. Pandemi sırasında ticari faaliyetlerde belirgin bir düşüş oldu, ancak şimdi büyük forumların ve zirvelerin yeniden başlaması sayesinde potansiyel ortaklarla etkileşimi güçlendirmek için harika bir fırsatımız var. En önemlisi de Akkuyu NGS projesinin tedarikçisi olmak için şirketlere eşit fırsatlar oluşturan Rosatom’un çalışma prensiplerini ve satın alma faaliyetlerini öğrendik” şeklinde konuştu.
MOS Dövme & Metal Makine Mühendisi Ömer Solmaz da şunları söyledi:
“Panel oturumlarında yapılan sunumlarda nükleer santrallerin inşası hakkında değerli bilgiler edindik. Ayrıca, B2B formatındaki toplantıları vurgulamak isterim. Bunlar, sorularımıza potansiyel tedarikçiler olarak kalifiye, yetkin uzmanlardan cevap almak için harika bir fırsat. İçerik açısından her şey birinci sınıftı.”
TPM Robot Firması Genel Müdürü Tarık Ümit Pehlivan, “Katıldığım panelde nükleer enerji hakkında pek çok şey öğrendim, fuardaki firmaların temsilcileriyle bir araya geldim, nükleer endüstri projelerinde iş birliği ve ortak katılım fırsatlarını görüştük. Ayrıca Akkuyu NGS projesinin satın alma prosedürlerinin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek için fuarı ziyaret ettim ve B2B toplantılarına katıldım. Edindiğimiz bilgiler, ihalelere katılıma öncelik vermemizi ve en iyi şekilde hazırlanmamızı sağlayacaktır” dedi.
NPPES Uluslararası Zirvesi, nükleer enerji alanında faaliyet gösteren şirketler, nükleer endüstri tedarikçileri, Türkiye'nin ulusal endüstri düzenleyicisi ve ilgili departmanlar arasındaki en büyük diyalog platformu olma özelliği taşıyor. Zirve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleriyle Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği tarafından düzenlenirken, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. zirvenin ana ortakları olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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