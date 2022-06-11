Mersin İl Müftüsü Kondi için uğurlama programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin İl Müftüsü Kondi için uğurlama programı düzenlendi

İHA

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atan Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi için uğurlama programı düzenlendi.

Mersin İl Müftüsü Kondi için uğurlama programı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atan Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi için uğurlama programı düzenlendi.
Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile il protokol üyeleri katıldı.
Programda konuşan Vali Pehlivan, “Her işin kendine göre zorlukları vardır. Bu zorlukları ancak işimizi severek yaparsak yenebiliriz ve başarı merdivenlerini tırmanabiliriz. Hocamız da gerek yurt içinde gerek yurt dışında çeşitli yerlerde çalışmış, nice insanların gönüllerine girmiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Din Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanan hocamız artık hizmetlerine ülke geneline yayarak devam edecektir. Şaban Kondi Hocamıza yaptıkları güzel hizmetler dolasıyla teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
İl Müftüsü Şaban Kondi ise “Şehrimizdeki görevimize yaklaşık 4 yıl önce başladık. O günden itibaren güzel Mersin'in güzel insanlarıyla, idarecilerimizle, daire amirlerimizle bir vücudun organları gibi çalışmaya gayret ettik. Yapmış olduğumuz hizmetlerde, bu şehrin ortak kardeşliğine, birliğine, dinamizmine, kardeşliğimizin gelişmesine katkıda bulunma derdi içerisinde olduk. İlimizde güzel hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da birer konuşma yaptığı program, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde ...
Vali Pahlivan, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pahlivan, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu ...
Sanatçı Uğur Işılak Bozyazı’da konser verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Uğur Işılak Bozyazı’da konser verdi
Akkuyu Nükleer A.Ş., Uluslararası Nükleer Enerji Zirvesine katıldı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş., Uluslararası Nükleer Enerji ...
Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu
YEREL HABERLER Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu
Kariyer Merkezinden lise öğrencilerine seminer
YEREL HABERLER Kariyer Merkezinden lise öğrencilerine seminer
Minik ressamlar, Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde buluştu
YEREL HABERLER Minik ressamlar, Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde ...
Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı
YEREL HABERLER Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı
(Düzeltme) Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve 'Öcalan' gerginliği Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li meclis üyeleri Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal ...
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve 'Öcalan' gerginliği Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li meclis üyeleri Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve ...
Toroslar’da elektrik trafosu belediye servis otobüsü görünümüne dönüştü
YEREL HABERLER Toroslar’da elektrik trafosu belediye servis otobüsü ...
Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep’e ‘evet’, Diyarbakır’a ‘hayır’ Akdeniz Belediye Meclisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ‘kardeş şehir’ protokolü imzalanmasını oy birliğiyle kabul ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile aynı protokolün imzalanmasını kayyum atanması gerekçesiyle reddetti
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep’e ‘evet’, ...
Tarsus’ta belediye arazilerine ekilen buğdaylar hasat edildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta belediye arazilerine ekilen buğdaylar hasat ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpması kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil ...
Mezitli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Mezitli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye çok yönlü destek “Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden” mottosuyla üreticilere sulama borusu, kaz ve makine-ekipman dağıtıldı Başkan Seçer: "Çiftçinin yanında olacağız, çiftçiyi destekleyeceğiz"
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye çok yönlü ...
Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor
Mersin'de taksicilerden akaryakıt zammı eylemi
YEREL HABERLER Mersin'de taksicilerden akaryakıt zammı eylemi
15 metrelik apartman boşluğuna düşen kediyi kurtarma operasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve 2 gün boyunca mahsur kalan kediyi kurtardı Profesyonel kurtarma ekibi, 15 metre aşağıya inerek kurtardığı kediyi yaşam ortamına bıraktı
YEREL HABERLER 15 metrelik apartman boşluğuna düşen kediyi kurtarma ...
Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Bahçesinden ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak yararlanıyor
YEREL HABERLER Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz Mezitli ...
Halisdemir: “Mersin’de ‘mavi bayrak’ sayısını artırmak için her şeyi yapacağız”
YEREL HABERLER Halisdemir: “Mersin’de ‘mavi bayrak’ sayısını ...
Ata tohumu bereketi: 6 aydır domates hasadı yapıyor bitmek bilmiyor
YEREL HABERLER Ata tohumu bereketi: 6 aydır domates hasadı yapıyor ...
Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler Mersin'de muz serasında 7 bin 300 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler Mersin'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.