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Pandemi bitti, karavan tatiline ilgi bitmedi Covid-19 ile birlikte talebin çoğaldığı karavan tatiline pandeminin bitme aşamasına gelmesine rağmen ilgi kaybolmadı Tatilcilerin yoğun talep gösterdiği yerlerin başında yer alan mavi ile yeşilin buluştuğu Mersin Erdemli’de yazla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı

İHA

Koronavirüs (Covid19) pandemisi ile birlikte karavan tatiline yönelenler bu sene de deniz, kum, güneş ve doğa ile iç içe vakit geçirmek için çadır ve karavan turizminden vazgeçmedi. Tatilcilerin yoğun talep gösterdiği yerlerin başında yer alan mavi ile yeşilin buluştuğu Mersin Erdemli'de yazla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Pandemi bitti, karavan tatiline ilgi bitmedi Covid-19 ile birlikte talebin çoğaldığı karavan tatiline pandeminin bitme aşamasına gelmesine rağmen ilgi kaybolmadı Tatilcilerin yoğun talep gösterdiği yerlerin başında yer alan mavi ile yeşilin buluştuğu Mersin Erdemli’de yazla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı

Koronavirüs (Covid19) pandemisi ile birlikte karavan tatiline yönelenler bu sene de deniz, kum, güneş ve doğa ile iç içe vakit geçirmek için çadır ve karavan turizminden vazgeçmedi. Tatilcilerin yoğun talep gösterdiği yerlerin başında yer alan mavi ile yeşilin buluştuğu Mersin Erdemli’de yazla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı.
Covid19 pandemisiyle birlikte 2 yıldır bir çok tatilci tercihin karavan ve kamp türü tatile çevirdi. Alışkanlık haline gelen ve her geçen yıl biraz daha talebin artığı kamp ve karavan tatiline bu sezonda ilginin fazla olduğu aktarıldı. Kamp ve karavan tatilinde tercih edilen yerlerin başında gelen Mersin'de de Erdemli Çamlığı ve Kumkuyu Karavan Parkı hem hafta içinde hem de hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başladı. Mersin'in yanı sıra başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından gelen tatilciler, çadırları ve karavanları ile kamp kurarak deniz ve doğanın tadını çıkarmaya başladı. bölgede yoğun talep olması nedeniyle kamp ve karavan alanlarını genişletme çalışması sürdüğü kaydedildi.
Bölgenin karavan tutkunlarının gözde mekânlarından biri haline geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz, burası Erdemli. Malumunuz pandemi süreci ve akabinde, insanlar bireysel yaşamayı tercih ediyorlar. Bunun en güzel örneğini Erdemli Belediyesi’nin Kumkuyu’da bulunan karavan kampı. İnsanlar burada karavanlarıyla gelip, bireysel yaşamanın tadını çıkarıyor. Erdemli Belediyesi olarak güzel bir mekân haline getirdik burayı. Bu güzellikten faydalanmak isteyen insanlarımız da akın akın kampımızı tercih ediyorlar. Burada aileleriyle, çocuklarıyla birlikte gelip deniz kenarında piknik yapmanın, denize girmenin, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmenin tadına varıyorlar” dedi.

Tatilciler yoğunluk göstermeye başladı
Denize sıfır noktada tatil yapmanın keyfini çıkaranlar bir tarafta kendi yaptığı kahvesini yudumluyor, bir tarafta ise ise mangal yaparak pikniğin tadını çıkarıyor.
Ankara’dan çocuklarıyla gelen Şerife Aslan, “Karavanda çocuklarımın özgürce oynaması için geldim. Çok sıkılıyorlar, yani karavan benim çocuklarım için özgür bir ortam. Ben işimi, gücümü yaparken onlar doğal, rahatça toprakla oynuyorlar, köpekleriyle oynuyorlar. Köpekleri gezdiriyorum, özgürce oynuyorum” diye konuştu.
Karavan hayatı sayesinde hastalık sürecini daha iyi atlattığını ifade eden vatandaşlardan Bengi Yavuz, “Ben bir hastalık geçirdim, ondan sonra eşimle karar verdik böyle bir hayat yaşayalım sakin diye. O kadar memnunum ki sanki ben gerçekten dünyamı, hayatımı yeniden yaşıyorum gibi” ifadelerini kullandı.
Karavan hayatının komşuluk ilişkilerini daha çok artırdığına dikkat çeken Deniz Şendağ ise, “Karavan hayatını sevenler zaten dost insanlar, iletişimi seven insanlar. Çünkü burada duvarsız oturuyoruz, komşumla aramda duvar yok. Ben bir çay demlediğimde komşum geliyor, birlikte çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz, duvarsız yaşam apayrı güzel” şeklinde konuştu.
Pandemiden dolayı karavan hayatı ve doğaya ilginin çok arttığını ifade eden Mete Aybars da “Karavandan çıktığınız zaman ayağınız direk toprağa değiyor, o insanı çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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