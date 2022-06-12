20. Uluslararası Müzik Festivali sona erdi

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, tenor Atılgan Gümüş’ün yazıp yönettiği 'Two Turkish Tenors Müzikal Düello/Jüri Sizsiniz' oyunu ile sona erdi.

Atılgan Gümüş ile birlikte ünlü tenor Cenk Bıyık ve oyuncusu Orçun Kaplan’ın da başrol oynadığı eser, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı. Özer Ateş (bas), İsmail Anıl Karahal (davul), Burcu Ersin (piyano) ve Münif Temizkan'dan (trompet) oluşan The Band Orkestrası’nın eşlik ettiği ünlü tenorlar, muhteşem performanslarıyla izleyicisini kendilerine hayran bıraktı. Aryalar, napolitenler, caz, blues, heavy metalden arabeske, poptan türkülere uzanan bir repertuvar seslendiren sanatçılara, görsel şölene dönüşen koreografisiyle danslar eşlik etti. Seyirciyle etkileşim halinde süren oyun sonunda sanatçılar, dakikalarca ayakta alkışlandı.

'Müzik birleştirir' temasıyla 4’ü ücretsiz toplam 12 etkinlikle 20 gün süren 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Latin Katolik Kilisesi, MEÜ. Nevit Kodallı Konser Salonu ve Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde etkinlikler gerçekleştirdi.

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