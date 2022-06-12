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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anamur'un çehresi değişiyor

İHA

Anamur'un çehresi değişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesince, Anamur turizminin merkezi ve en işlek noktalarından olan İskele Mahallesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde geniş bir peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başlatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesinin Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis caddelerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarının ardından, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İskele Mahallesi’nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı.
Binlerce bitki toprakla buluşuyor
Çalışmalar çerçevesinde Anamur’da ilk kez rulo çim serimi yapıldı ve ardından çalı, ağaç ve mevsimlik çiçek grupları toprakla buluştu. Tüm alanda bitkisel toprak dolgusu yapıldıktan sonra 900 metrekare rulo çim serimi yapan ekipler, 72 ağaç grubu, 17 bin 770 çalı grubu ve 19 bin 200 mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Anamur ilçesine 3 bin 500 metre tam otomasyonlu, zaman ayarlı akıllı sulama sistemi kazandırıldı. Büyükşehir ekipleri ayrıca Yunuslu Kavşak olarak bilinen havuzda da bakım çalışmalarını sürdürüyor ve çalışmalar tamamlandıktan sonra havuz kullanılır hale gelecek.

“Vatandaştan, esnaftan, halktan gayet olumlu tepkiler alıyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında peyzaj mimarı olarak görev yapan İsmail Ateş, Anamur’da yaptıkları peyzaj çalışması hakkında bilgiler vererek, “Bu çalışmalar çerçevesinde öncelikle Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin yapmış olduğu yol ve bordür çalışmasından sonra bitkisel toprak dolgumuzu yaptık ve daha sonra da bitki dikimlerimize başladık. Bitki dikimlerinde çalı, ağaç ve mevsimlik türlerden faydalandık. Onun dışında rulo çim serimi yapıyoruz ve şu an devam ediyor. Bir yandan toprak tesviyesi ve sulama tesisatımız da bitmek üzere. Sulama tesisatımız da akıllı sistem, yani kendi kendine, zaman ayarlı olarak çalışacak, kendi kendini sulayacak şekilde ayarlandı. Vatandaştan, esnaftan, halktan gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Hepsi yaptığımız çalışmalardan gayet mutlular” dedi.

“Anamur bugüne kadar böyle bir hizmet görmedi”
İskele Mahalle Muhtarı Hayrettin Haber de, “Ben muhtarım, ayrıca vatandaş gözüyle baktığımız zaman da Anamur'un yıllardır ihtiyacı olan bir yol sorunumuz vardı. Yani bugün Büyükşehir Belediyesinin sorumluk alanları çok geniş olmasına rağmen, Anamur'a böyle bir hizmet gelmesi mükemmel ve inanılmaz bir şey. Yolundan tut, çiçeklerine kadar anlatılmaz yaşanır. Ama bunu korumak da bizlere düşüyor. Yani çöp kutuları yapıldı, çok güzel boyamalar yapıldı, Anamur görmeyeceği bir hizmeti gördü. Bunlara vatandaş olarak sahip çıkılması gerekiyor" diye konuştu.

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