TEM otoyolundaki kazada 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, TEM otoyolu Damlama ile Çamalan arasında 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Aynı yönde ilerleyen araçların karıştığı ve yağışlı havada yaşanan kazaya 33 V 9205 plakalı M.A.A'nin kullandığı araç ile M.Ö'nün kullandığı 01 SD 362 ve M.A'nın kullandığı 31 ADN 207 plakalı araç karıştı.

Kazada 33 V 9205 plakalı araçta sıkışan bir kişi olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada 33 V 9205 plakalı aracın sürücüsü M.A.A., aynı araçta bulunan M.A. ile 01 SD 362 plakalı araç sürücüsü M.Ö. yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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