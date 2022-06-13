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Kendi küçük yüreği büyük, 8 yaşındaki Gökçe bisiklet parasını bağışladı Mersin’de ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Gökçe Kaya, kronik hastalığı bulunan ve yaşam savaşı veren Antalya'da yaşayan Hümeyra'ya yardım için bisiklet alma hayaliyle biriktirdiği parasını bağışladı Örnek davranıştan haberi olan hayırseverler ise Gökçe'ye almayı istediği bisikleti hediye ederek ödüllendirdi

İHA

Kendi küçük yüreği büyük, 8 yaşındaki Gökçe bisiklet parasını bağışladı Mersin’de ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Gökçe Kaya, kronik hastalığı bulunan ve yaşam savaşı veren Antalya'da yaşayan Hümeyra'ya yardım için bisiklet alma hayaliyle biriktirdiği parasını bağışladı Örnek davranıştan haberi olan hayırseverler ise Gökçe'ye almayı istediği bisikleti hediye ederek ödüllendirdi

Mersin’de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Gökçe Kaya, kronik hastalığı nedeniyle yaşam savaşı veren Antalya'da yaşayan Hümeyra'ya yardım amaçlı, bisiklet alma hayaliyle biriktirdiği parasını bağışladı. Bundan haberi olan hayırseverler küçük kıza almayı istediği bisikleti hediye ederek örnek davranışını ödüllendirdi.
Antalya'da yaşayan SMA Tip1 hastası 3 yaşındaki Hümeyra Topal için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasına destek olmak için Mersin'in Erdemli ilçesinden gönüllüler Hilal Tuncay ile Ayşe Isın'da okullarda öğretmenlere bilgi verdi. Öğretmenler de öğrencilere gönüllülük esasına dayalı olarak yardım kampanyasına destek verebileceklerini aktardı. Erdemli İlkokulu'nda ikinci sınıf öğrencisi Gökçe Kaya'da, kardeşi olması nedeniyle Hümeyra'nın durumundan etkilenerek ailesine söyleyip yardım etmelerini istedi. Ailenin şimdi durumumuz çok müsait değil demesi üzerine 8 yaşındaki Gökçe, bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki parayı ailesinden izin alarak götürdü. Örnek davranışı karşısında Gökçe hem ailesinin, hem öğretmenlerinin hem de gönüllülerin gönlüne dokundu. Bunun üzerine Gökçe'ye gönüllüler, hayalini kurduğu bisikleti alarak hediye etti.

Benim kardeşimin yerinde olabilirdi, herkes iyilik yapmalı"
Yaşadığı duyguyu anlatan 8 yaşındaki Gökçe Kaya "Öğretmenim 'Hümeyra'ya nefes ol' kampanyasını anlattı, ben çok üzüldüm. Kumbaramdaki parayı getirmek istedim. Annemlere söylemeden önce getirmeyi düşündüm. Daha sonra annemden izin aldım ve getirdim. Ben kendi bisikletimi sonra alabilirdim, ama Hümeyra yaşayamazdı. O benim kardeşimin yerinde olabilirdi. Bisiklet aldıkları için teşekkür ederim ve herkes iyilik yapmalı" dedi.

"Biz babasıyla donduk kaldık, üstüne söyleyecek söz bulamadık"
Kızının o gün öğle arası eve geldiğini söyleyen anne Hürü Kaya," Kızım geldi, "anne para yardım etmemiz gerekiyor" dedi. Öğretmene anlattım zaten gurubumuzda vardı, guruptan yazmıştı öğretmenimiz, 'bağış yapmak isteyenlere zarf göndereceğim' diye. Kızım bu sıralar durumumuz müsait değil, belki başka zaman o zaman dedi ki "ben kumbaramdaki parayı götüreceğim". Kızım sen onunla bisiklet alacaksın dedim, "Olur mu öyle şey, bisikleti ben daha sonra da alabilirim ama Hümeyra'nın sonrası yok" dedi. Biz babasıyla birlikte donduk, üstüne söyleyecek söz bulamadık tabi ki. Kendi paran sen bilirsin, ben zarfı istemiyorum, öğretmenine bana ne anlattıysan aynısını anlatacaksın dedim. Öğretmenimiz olmasa biz bunu yaşayamazdık. Çocuğu öyle bir işlemiş, yüreğine öyle bir kazımış ki, çok üzülmüş" ifadelerini kullandı.

Bağış yaparken bisiklet param dememiş
Süreçten çok etkilendiğini aktaran öğretmen Çiler Demirci ise "Sadece annesiyle iletişim kurduğunda ben öğrendim. Ama gerçekten çok duygulandım. Çok yüce bir duygu. Hayallerinden vazgeçip, Hümeyra'yı ertelememesi çok güzel bir duyguydu. Ve o kadar güzel bir çocuk ki 'kendi bisiklet param' demedi, belki onu kabul etmeyiz diye. Sadece getirdi bana 'Annem bunu gönderdi, zarfın içine koymak istiyoruz' dedi" diye konuştu.

"İyilik yapan iyilik bulur"
Gönüllülerle birlikte alınan bisikleti hediye eden Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de, "Hepimizin bilindiği gibi basında da yer alan Hümeyra Topal Antalya'da ikamet ediyor. Okulumuzda da yardım kampanyasının duyurusu yapılıyor. Öğrencimiz Gökçe bu yardıma kayıtsız kalmıyor, kendi bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki parayı Hümeyra için bağışlıyor. Bunu öğrenen hayırseverimiz öğrencimize bir bisiklet hediye ediyor. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz, 'iyilik yapan iyilik bulur'. Hümeyra için bağışta bulunan Gökçe buna en güzel örnek. Ben öğrencimize bu doğal davranışından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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