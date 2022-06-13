Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri yoğun mesaide

Akdeniz Belediyesinin, mahallelerde yeni yol açma, kilit taşı ve kaldırım karo tamiratı, parklarda bulunan bank ve kamelyalar ile cami ve muhtarlık binalarını yenileme ve boyama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirledikleri plan ve program çerçevesinde, uzakyakın ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelere hizmet vermeye, bir yandan vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırırken bir yandan da ilçeyi de güzelleştirmeye devam ediyor.



İmar yolu için dolgu çekildi, yıkılan kaçak yapının kalıntıları toplandı

İş makineleri yardımıyla Evci Mahallesinde yeni imar yolu açılması için dolgu çekimi yapan ekipler, Yeni Mahalle ve Nusratiye Mahallesinin de muhtelif sokaklarında kilit taşı ve kaldırım karo tamiratı yaptı. Tırmıl Sanayi Sitesi yanında yapılan kaçak bir yapının yıkımını da iş makineleri yardımıyla gerçekleştiren ekipler, burada moloz taşıma ve demir kesim işlerini de gerçekleştirdi.



Muhtarlar ve vatandaşların talep ve şikayetleri gideriliyor

Yanpar Mahalle Meydanı ile Hebilli Mahallesi kamelya yerinin düzenlemesi için beton döken ekipler, İhsaniye Mahallesi Kuyucuoğlu Parkı ile Güneş Mahalle Evi çevresinde bulunan parkın bank, kamelya ve demir aksamlarını boyadı.

Belirledikleri plan ve program dahilinde, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirerek mahallelerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, Nusratiye Mahallesi Dernek Camisi ile İhsaniye Mahallesi muhtarlık binasında da boya çalışması yaptı.

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