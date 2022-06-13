Toroslar'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirli periyotlarla yapılan çalışmada, mahallelerdeki konteynerler, dezenfektan aracında bol köpüklü su ile yıkanıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte artırılan dezenfekte çalışmalarıyla çöp konteynerlerinde kötü koku, bakteri, sinek, haşere ve larva oluşumunun önüne geçilmiş oluyor. Hem merkezde hem yaylalarda yürütülen çalışma ile konteynerler, yıkama ve dezenfeksiyon işleminin ardından ilaçlanıp steril hale getiriliyor.

Belediye, dezenfekte ve bakım çalışmasının yanı sıra eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerini de yenileriyle değiştiriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin 67 mahallesinde temizlik ve hijyen çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Çöp konteyneri dezenfekte işleminin insan sağlığı kadar çevre için de önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "İlçemizde temizlik ile ilgili her konuyu en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden günün 24 saati sokaklarımızda temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

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