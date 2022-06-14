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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar zabıtasından fahiş fiyat ve etiket denetimi

İHA

Toroslar zabıtasından fahiş fiyat ve etiket denetimi

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüren Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarını sıkı takibe aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyatın önüne geçmek için semt pazarlarında bulunan tezgahlardaki ürünlerin etiketlerini denetleyerek, terazileri kontrol etti.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ölçü ayar memuru ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, esnafa, fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde ve doğru fiyat etiketi kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.
Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayarak satış yapılan tezgahların yanı sıra geçiş yollarında mal satışı yapan pazarcı esnafı hakkında da tutanaklar tutuldu.
Kurallara uyan pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ise denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.

"Önceliğimiz toplum sağlığını korumak”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; denetimlerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması, pazar yerlerindeki düzeni sağlamak ve kalite standardını yakalamak için yapıldığını söyledi. Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizdeki denetimler devam ediyor. Bu denetimleri başta hemşehrilerimizin alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmaları için gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşehrilerimiz, istek ve önerilerini belediyemizin 0324 322 72 00 telefonunu arayarak iletebilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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