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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus’un Şahin Mahallesinde yol sorunu çözüldü

İHA

Tarsus’un Şahin Mahallesinde yol sorunu çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde yolların standartlarını yükseltiyor. Bu çerçevede, Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahallesinde bozuk zemini ve toz oluşumu nedeniyle şikayetlere neden olan yollar sıcak asfaltla kaplandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım güvenliğinin ve kalitesinin artmasının yanı sıra vatandaşların da çektiği sıkıntıların son bulması için yol yenileme ve asfaltlama işlemlerine devam ediyor. Battıçıktılardan yeni yol ağlarının açılmasına, bozuk zeminli yolların yenilenmesinden bisiklet yollarının yapımına kadar kent genelinde ulaşım standartlarını yükselten çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelere de kaliteli hizmetler götürmeyi sürdürüyor.
Tarsus’un Şahin Mahallesinde bozuk zemini ve toz oluşumu nedeniyle şikayetlere neden olan Namık Kemal Caddesinin 950 metrelik bölümü ile bu caddenin devamı niteliğinde bulunan 3270 sokağın yaklaşık 650 metrelik kısmı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından zemin düzenleme işleminin ardından sıcak asfaltla kaplandı.

“10 yıldır çözülemeyen sorunumuz çözüldü”
Geçen yıl da yine Büyükşehir Belediyesi tarafından 3217 Sokak üzerinde sıcak asfalt serim işleminin uygulandığını hatırlatan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, “Vahap Seçer başkanımızın seçilmesiyle birlikte mahallemizde 10 yıla yakındır çözülemeyen 3217 sokağımız vardı; ‘Gelir gelmez orayı gidereceğim’ dedi, yaptı. Daha sonra bu Namık Kemal Caddesi, tozdan topraktan vatandaşlarımız duramıyordu; 3270 Sokak ile beraber. Vahap Başkanımıza ilettik, ‘çözeceğim’ dedi. Kısa bir sürede de hemen yapımına başlandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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