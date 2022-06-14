Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı

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Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu.

Jandarma marşının da söylendiği kutlama, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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