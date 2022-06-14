4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'a Türk bayrağı işlendi 



Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde bakıma alınan, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak duyurduğu 4'üncü sondaj gemisi, kırmızıbeyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs Perşembe günü, Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Taşucu Limanı'nda bakıma alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini söylediği 4'üncü sondaj gemisine, kırmızıbeyaza boyandıktan sonra Türk bayrağı işlendi. Gemiye ilerleyen günlerde de adı yazılacak.

7'nci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak. Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 kişilik mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen 'Abdülhamid Han', işlemlerden sonra 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan 4'üncü gemi olacak. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2022-06-14 11:13:25



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