Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi Ana Bina Morg önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastaneye gelen Z.D. (36), hastanede morg görevlisi olan F.Y. (41) ile alacak verecek konusunda tartıştılar.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D. adlı zanlı F.Y.'nin üzerine saldırarak yumruklamaya başladı. Kavga eden ikiliyi A.T. adlı (42) arkadaşı ayırmaya çalıştı. Z.D. üzerinde bulundurduğu tabancayla F.Y.'yi 3 yerinden ve A.T.'yi sol bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Z.D. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.D'yi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.