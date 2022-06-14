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Başkan Seçer, meclisten 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisini aldı

İHA

Başkan Seçer, meclisten 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisini aldı

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 310 milyon TL kredi kullanma konusunda Başkan Vahap Seçer’e borçlanma yetkisi verilmesini oy birliğiyle kabul etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran ayı 2. birleşim toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisi görüşüldü.

310 milyon TL’lik borçlanma yetkisi kabul edildi
İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 310 milyon TL kredi kullanma ve Büyükşehir Belediyesi adına borçlanma konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yetkilendirilmesi ile ilgili madde mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili meclis üyeleri de tek tek söz alarak, Mersin’e hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler.
Başkan Seçer, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti. Bazı meclis üyelerinin kamuoyunda, ‘Cumhur İttifakı, borçlanma konusunda Büyükşehir Belediyesinin önünü tıkıyor’ algısının var olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söylemeleri üzerine Seçer, “‘Toplumda engelleme algısı var, bu yanlış bir algı, bunu da belirtelim, altını çizelim’ yaklaşımını doğru bulmuyorum. Neden? Üç yıllık çalışma süremize baktığınız zaman, şu ana kadar meclise getirdiğimiz borçlanma taleplerinden 2019 yılında 164 milyon lira borçlanabildiğimizi görebilirsiniz. Ayrıca, geçen yıl yılın bitmesine bir hafta kala, mahkeme kararı sonucunda aldığımız 261 milyon liralık borçlanma yetkisinin ancak 20 milyon TL’sini kullanabilmiştik; çünkü bankalar bizden ya İller Bankası Teminat Mektubu istedi ya çok yüksek faiz istedi. Biz de tabi ki yüksek faizi elimizin tersiyle iteriz. Mersin Büyükşehir Belediyesi müflis tüccar değildir. Uygun olduğu şartlarda kredi kullanır Mersin Büyükşehir Belediyesi, ona göre planlamasını yapar. Onun içindir ki, bütçe sunumlarında dikkat edin, bizim bütçe hem gelir hem gider gerçekleşme oranı yüzde 100’e yakındır. Biz hayali bir iş yapmayız” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlamış Türkiye’deki örnek gösterilecek büyükşehir belediyelerinden biridir”
Mersin Büyükşehir Belediyesinin, mali disiplini sağlamış Türkiye’deki örnek gösterilecek büyükşehir belediyelerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, “Hani siz şu anda 310 milyon lira meclis olarak bize borçlanma yetkisini verirseniz, biz bunu haraç mezat faizi, opsiyonu, vadesi ne olursa olsun, batan geminin malları deyip almayız, öyle bir derdimiz yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlamış Türkiye’deki örnek gösterilecek büyükşehir belediyelerinden bir tanesidir. Bir kere bunu bilelim. Belediyemiz değerlidir, çok önemlidir. 2020 yılında 250 milyon lira talebimiz oldu. O zaman meclis uygun görmedi. Daha sonra 265 milyon lira talebimiz oldu, yine uygun görmedi ve bu paraları kullanamadık. Bunun toplamda 515 milyon lira talep olduğunu belirtmek isterim. Ancak bunun 20 milyon lirasını kullanabildik. O da mahkeme kararıyla elde ettiğimiz yetkiyle ve 500 milyon lira gibi bir rakamı kullanamadık. Keşke şu anda komisyonda bize gösterilen anlayış, o tarihlerde gösterilseydi. Şu anda elimde rakamlar var. Bitüm fiyatlarından demir fiyatlarına, mazot fiyatlarına gerçekten çok dramatik artışlar. Biz birçok imalatı bugün bunun 3 katı, yani 1,5 milyar liraya yapacağız imalat işte o zaman belki bu 500 milyon lirayla çözecektik. Bizim itirazımız bunaydı. Diğer taraftan bitüm için teminat mektubu katkınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz ama biz teminat mektubu alamadık. Biz İller Bankasından 1 yıllık 2019 yılında 10 milyon TL bir teminat mektubu kullanabildik ama diğerini kullanamadık” diye konuştu.

“Biz doğru zamanda doğru işler yaptık”
Otobüs alımı konusunda verilen desteği anımsatarak teşekkür eden Seçer, “Otobüs alımına destek verdiniz, o zaman da söylüyorum; teşekkür ediyoruz. Bizim 2029’a kadar otobüs ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz bir 87’lik parti geldi, bir 67’lik parti geldi. Toplam 154 otobüs şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sizin de desteğinizle IBRD Kredisi için aldığım yetkiyi temmuz ayında gelecek olan 34’ü körüklü 118 otobüs için kullandım ve bu bir hibe kredisiydi. 22 milyon avro aldık. Bunun 7 milyonu hibe. Finans masrafları, faizi vesaire 18 milyon ödeyeceğiz. Yani yine 5 milyon avro bugünkü döviz kuru ile yaklaşık olarak 100 milyon lira civarında bir hibe ile biz bunları aldık ve 10 yılda ödeyeceğiz. Bu, belediyemize sağladığımız önemli bir avantajdır. Daha önce aldığımız şu anda seferlere başlattığımız 154 otobüsü 48 ay vadeli aldık. Emin olun şu anda 3 katı fiyatına ancak alabilirsiniz. Biz doğru zamanda doğru işler yaptık. İşte o zaman 500 milyon lira borçlanma yetkisi tarafıma verilseydi, yine Mersin Belediyesi kazanacaktı, dolayısıyla Mersin kazanacaktı. Diğer taraftan, geçen ağustos ayında şu anda öz kaynaklarımızla finanse ettiğimiz metro için sizden yetki aldık; 900 milyon TL ilk dilimi. Şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığından onayı gelmediği için bir kuruş dahi borçlanamadık. Kendi öz kaynağımızdan ödüyoruz ve inşaat devam ediyor, devam edecek. Biz ona göre dengelerimizi sağlayacağız ama önümüz açılsa daha hızlı bu hizmetleri veririz; metro daha çabuk hizmete girer. Daha ucuz maliyetlerle girer. 2021 yılında bunun ihalesi tamamlandı ama gelişen şartlar, fiyat farkları; yasayla fiyat farkı da veriyoruz müteahhitlere; bizim maliyetlerimizi artıyor. Biz o zaman bunları gerçekleştirmiş olsaydık çok daha avantajlı olabilirdik” ifadelerini kullandı.

“Umut ediyorum 310 milyon lira kredi kullanmaya çıktığımız zaman bankalarla da rahat bir pazarlık şansımız olsun”
Borçlanma noktasında meclisten onay alsalar dahi İller Bankasının teminat mektubu istediğini belirten Seçer, daha önce yaşanan süreçleri anlatarak, “Şimdi yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bunun altını karakalemle çiziyorum. Bunu lütfen takip edin. Vatandaşlarımız da takip etsin. Birbirimizle yarış yapmak, kolunu bükmek, birbirimizin arkasına dolanmak derdinde değiliz. Birbirimizi tuş etmek, halk karşısında mahcup etmek derdinde değiliz. Biz samimi olarak memlekete hizmet etmek istiyoruz. Şu anda sizden, komisyondan olumlu rapor geldi. Umut ediyorum yüce meclis de bu konuda bize destek verir, borçlanma yetkisini alabilirim. Bundan sonra umut ediyorum 310 milyon lira kredi kullanmaya çıktığımız zaman bankalarla da rahat bir pazarlık şansımız olsun, çünkü faiz pazarlığı yapıyorsunuz; biz İller Bankasından teminat mektubu alabiliriz. Sizler de takip edin, yurttaşlarımız da takip etsin. O zaman hem biz daha rahat denetlenmiş oluruz; ne yaptığımızı da siz de göz önünde görmüş olursunuz” dedi.
Konuşmaların ardından 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Seçer, “Çok teşekkür ediyoruz hem komisyonumuza hem meclisimize” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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