Teknopanel, 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021'de yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı. Teknopanel, ilk bin firma arasındaki yerini alırken, törene Teknopanel Yurt Dışı Yatırımlar ve İhracat Müdürü Özgür Devrim Çakır katıldı.

Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’da yer alan 4 fabrikası ve 480 çalışanıyla 5 kıtadaki 102 ülkeye sandviç panel ve EPS ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren Teknopanel, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘İSO Birinci 500’ listesinde yerini alan Teknopanel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasında en çok sandviç panel ihracatı yapan firma olarak listeye girme başarısını gösterdi.

Törene katılan Teknopanel Yurt Dışı Yatırımlar ve İhracat Müdürü Özgür Devrim Çakır, yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe’yi tebrik ederek görev sürecinde başarılar diledi.

Araştırmaya göre yerli firmalar ilk binin yüzde 80'ini oluştururken, bu firmalar ilk binin toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi.

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