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Artan rekolte ile ihracatın önü açılacak AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş: "İyi ve bereketli bir sezon geçirmeyi bekliyoruz"

İHA

Artan rekolte ile ihracatın önü açılacak AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş: "İyi ve bereketli bir sezon geçirmeyi bekliyoruz"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, açıklanan hububat alım fiyatlarının beklentileri karşılayacak seviyelerde olduğunu, küresel iklim değişikliğinin etkilerine rağmen bitkisel üretim tahminlerinde artış öngörülerinin de memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Yurdun dört bir yanındaki çiftçilerle yaptıkları görüşmeler ışığında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar üretiminde verimli bir sezon yaşanmasını beklediklerini, artacak rekoltenin ihracat rakamlarına da yansıyacağını kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun tahminlerine göre bu yıl buğday üretiminin yüzde 10,5 oranında artışla 19,5 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 3,7 oranında artarak 7 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 35 oranında artarak 270 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 26,8 oranında artarak 350 bin ton olacağı öngörülüyor. Bakliyatın önemli ürünlerinden nohutun yüzde 22,1 oranında artarak 580 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 75,4 oranında artarak 400 bin ton üretileceği tahmin ediliyor. Diğer ürün gruplarında da artışlar olacağı anlaşılıyor. İyi ve bereketli bir sezon geçirmeyi bekliyoruz” dedi.

AHBİB, sektörün talep ve sorunlarını Ankara’ya taşıdı
Tarım sektörünün stratejik önem taşıdığını ve tüm süreçlerin iyi planlanıp yönetilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Veysel Memiş, uygulanmakta olan yasaklama ve kısıtlama kararları başta olmak üzere sektörün sorunlarının çözümü için hükümet ile diyalog içinde hareket ettiklerini belirtti. AHBİB Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve TMO Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştıklarını anımsatan Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi:
“Yaptığımız görüşmelerde kırmızı mercimek ve nohut ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamanın kaldırılması, ithal edilen hububat ve bakliyat ürünlerinde yeni bir ıslah çalışması yapılarak ekim alanlarının genişletilmesi ve bu konuda çiftçiye destek verilmesi, nadasa bırakılan alanlarda bakliyat tarımının özendirilmesi, bulgur ürününün tüm dünyada bulgur adıyla bilinmesinin avantajının devam ettirilebilmesi için uygulanan kotanın kaldırılması, zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamanın 10 kg’lık ambalajlar da dahil olmak üzere yeniden düzenlenmesi, yasak ve kısıtlama kararlarının alınması sürecinde ihracatçıların yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için makul bir geçiş süresi verilmesi gerektiği yönündeki taleplerimiz ilettik. Sayın Bakanımız da hükümet olarak sorunları sektör temsilcileri ile el birliğiyle çözmek için çalıştıklarını, çiftçilerin ekim alanlarındaki ürün seçimlerinde yönlendirme yapılması gerektiğini, bulgur ihracatına getirilen kota sorunu başta olmak üzere gündeme getirdiğimiz taleplerimiz için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ettiler.”

AHBİB’in Mayıs ayı ihracatı 134 milyon dolar
Mayıs ayına ilişkin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde Türkiye geneli sektör ve AHBİB’in ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Memiş, bu dönemde bölge ihracatının yüzde 19,7 artışla 134 milyon dolara ulaştığını açıkladı. AHBİB olarak Mayıs ayında 133 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Başkan Veysel Memiş, söz konusu dönemde 874,4 milyon dolarlık Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 15,33 oranında destek verdiklerini ifade etti. Başkan Memiş, “Sektör ihracatında yüzde 17 olan payımızı yüzde 30 seviyelerine yükseltmeyi ve geçen yılki 1,57 milyar dolarlık ihracatımızı 2022 yılında yüzde 35 oranında artırmayı hedefliyoruz. Mayıs ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz 133 ülkenin 64’ünde değer artışları sağlayan Birliğimiz, belirlediğimiz hedeflere koşar adım ilerliyor. Lojistik, emtia, enerji maliyetlerindeki artışlara ve savaş risklerine rağmen uluslararası piyasalarda büyük özveriyle çalışmalarını sürdüren ve ihracat rekorlarına yenilerini ekleyen üyelerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Mayıs ayında en fazla ihracat Irak, Suriye ve Ukrayna’ya
AHBİB’in Mayıs ayı ihracatını ürün gruplarına göre de değerlendiren Başkan Memiş, “Yılın 5’inci ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke, yüzde 235 artış ve 40,7 milyon dolar değer ile Irak oldu. Bunu yüzde 30 artış ve 8,56 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde bin 371 artış ve 7,12 milyon dolar değer ile Ukrayna takip etti. Mayıs ayında Tunus, Benin, Vietnam, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Malta, Mozambik ve Kazakistan pazarlarında da dikkat çeken artışlara imza attık” dedi.
AHBİB olarak Mayıs ayında 874 bin 471 ton ürünü uluslararası pazarlarda sattıklarını kaydeden Başkan Memiş, en yüksek değerlere bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ürün gruplarında ulaştıklarını aktardı. Başkan Memiş, “Mayıs ayında bakliyat ürünlerinde yüzde 42 artışla 37,19 milyon dolar değere ulaştık. Pastacılık ürünleri yüzde 14 artış ve 30,81 milyon dolar değer ile ikinci sırada, şeker ve şeker mamulleri yüzde 14 artış ve 15,91 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Ürün gruplarının tamamını incelediğimizde bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün bezelye oldu. Bezelye, 21,9 milyon dolar değer ve yüzde 16 pay ile bölge ihracatımızı sırtladı” değerlendirmesini yaptı.

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