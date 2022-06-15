Seçer: "Anamur'da büyükşehre ait yol ağında sorun bırakmayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesi ziyaretinde üreticilerle buluşmasının ardından, ilçe merkezinde yapımı süren ve tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu.

Anamur’da yol çalışmalarının süratle devam ettiğini belirten Başkan Seçer, “Şu ana kadar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ni bitirdik. Orada gezinti yollarını da yaptık, fevkalade çalışmalar oldu. 19 Mayıs Caddesi’nde de aktif bir çalışma var. Anamurlular çok şikayet ediyordu haklı olarak. Çok kısa süre içerisinde burayı da bitireceğiz. 19 Mayıs Caddesi’nin dışında devam edeceğimiz, çalışacağımız caddeler de var. Yine bu güzergahta doğubatı aksında iki önemli caddemiz var. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi. Bu caddelerin de, sular idaremiz alt yapısını tamamladıktan sonra yapımına geçeceğiz. Bitirdiğimiz, şu anda devam eden ve başlayacağımız tüm çalışmalar, gelecek yıl içerisinde tamamlanmış olacak ve bu bölgede yani D400 Karayolu’nun sahile bakan güney kesiminde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan yol ağında hiçbir sorun bırakmayacağız. Ne alt yapı sorunu kalacak, ne de bozuk asfalt sorunu kalacak. Buradan da Anamurlu hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Yapılacak yollar, yapılan yollar hepsi hayırlı olsun” dedi.

Kaldırım çalışmaları ve bisiklet yollarına da değinen Seçer, “Yolu yaparken, yol ölçülerinin uygunluk verdiği yerde bisiklet yollarını ve kaldırım düzenlemelerini de yapıyoruz aynı zamanda. Ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Anamurlular da son derece memnun yapılan işten. Bana yazarak, ya da arayarak, ya da değişik yollardan mesaj göndererek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Tabi ben de hoşnut oluyorum, mutlu oluyorum” diye konuştu.



“Yapılan çalışmalar Anamur’a kent havası kattı”

Anamur’daki vatandaşlar, yapılan yol çalışmalarından memnun kaldıklarını ifade ettiler. Anamur’un yerel gazetecilerinden Zümrüt Cömertler, “Yapılan çalışmalar Anamur’a kent havası kattı. Ben yerel gazeteciyim burada. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık, başta Vahap Başkan’ın. Turizme ve ilçeye yakışır bir yol oldu” dedi.

Yapılan çalışmalardan oldukça memnun kaldığını ifade eden Nasut Deniz, “Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık çok güzel oldu. Anamur’a bir gurur getirdi. Çok güzel. Her şey modernleşti” diye konuştu.

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