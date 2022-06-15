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Başkan Seçer, Anamur’da üreticilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 'Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Töreni'ne katıldı

İHA

Başkan Seçer, Anamur’da üreticilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 'Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Töreni'ne katıldı

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur’da düzenlenen ‘Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve MakineEkipman Dağıtım Töreni’nde üreticilerle bir araya geldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kentte tarımsal üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak adına makine ekipman, fidefidan, sulama borusu ve hayvan dağıtımlarını bu yıl da sürdürüyor. Hayata geçirilen desteklerin yeni sahipleri Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki üreticiler oldu. Başkan Seçer’in katılımıyla Anamur’da ‘Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve MakineEkipman Dağıtım Töreni’ düzenlendi.
Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama, S.S Anamur Muz Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Anamur Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ve Bozyazı’da faaliyet yürüten DOKUDER’e 1’er adet muz dal parçalama makinesi teslim edilen törende; Anamur Anıtlı ve Güneybahşiş mahallelerine toplam bin 404 metre ve Bozyazı Kızılca Mahallesi'ne de bin 404 metre HDPE sulama borusu verildi. Ayrıca Anamur’da 7, Bozyazı’da da 4 mahalleye hamur yoğurma makinesi dağıtıldı.

“Yurttaşlarımıza adaletli hizmeti götürmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz”
Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, Tarsus’tan Anamur’a uzanan 16 bin kilometrekare alana sahip Mersin’in her noktasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Belediye sorumluluğundaki alanlarda hiçbir ayrım yapmadan, bütün yurttaşlarımıza adaletli hizmeti götürmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bize yüklediğiniz görevi kalan 2 yıllık süremizde de aynı şekilde, daha da güzel hizmetler yaparak devam ettireceğiz. Bundan hiçbir endişeniz olmasın” dedi.

“Toplamda 6 bin 150 metrelik yolu şu anda sizlerin hizmetine sunduk”
Seçer, Anamur’da yakın zamanda yaptıkları yol çalışmalarını anlatarak, ilçenin kalbi konumundaki İskele Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde yenilendiğini söyledi. Seçer, 2 bin 200 metre gidiş ve 2 bin 200 metre geliş olmak üzere 4 bin 400 metrelik İskele Caddesi'ndeki, 900 metrelik İsmet İnönü Caddesi'ndeki ve 550 metrelik Turgut Reis Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladıklarını belirtirken, bu yıl programda olmayan Adnan Menderes Caddesi'ni de programa alarak 300 metrelik kısmını yenilediklerini vurguladı. Seçer, “Toplamda 6 bin 150 metrelik yolu şu anda sizlerin hizmetine sunduk. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Anamur’da kaldırım çalışmalarını da bitirdiklerini ve toplam 22 bin 110 metrekare kaldırımı yenilediklerini kaydeden Seçer, gerçekleştirecekleri yol çalışmalarını da anlattı. Seçer, raf değeri yüksek ürünlerin yetiştiği Anamur’daki kırsal mahallelerde bu sezon 87 kilometre uzunluğunda sathi kaplama yapacaklarını da duyurdu.
Seçer, Anamur’da gerçekleştirdikleri sosyal hizmetlerden de söz etti.

“Bozyazı’yla beraber 2 bin 800 metre sulama borusu desteğimiz olacak”
Yaptıkları ekipman desteklerinden en değerli olanının hamur yoğurma makinesi olduğunu belirten Seçer, Anamur’da 8 ve Bozyazı’da 4 adet hamur yoğurma makinesi desteği sunduklarını söyledi. Mersin genelinde oluşan taleplerle toplam 80 adet hamur yoğurma makinesi dağıtmış olduklarını vurgulayan Seçer, “Hangi köy bizden talep ederse etsin hiçbir sorgulamaya gerek yok, o köye bir tane hediye ediyoruz. Buradan da muhtarlarımıza duyuralım, ihtiyacı olan her köy. Tabii ki yurttaşlarımız bunu beraber kullanacaklar, kişiye değil, köye gönderiyoruz. Bugün burada da bize müracaat eden bazı mahallelerimizin teslimatını yapacağız. Toplamda 8 adet dağıtacağız” dedi.
Anamur Tropikal Meyve ve Sebze Pazarlama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Anamur Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneğine 4 adet muz dal sap parçalama makinesi teslim edeceklerini kaydeden Seçer, sulama borusu desteğinden de bahsederek, “Toplamda Bozyazı’yla beraber 2 bin 800 metre HDPE sulama borusu desteğimiz olacak. Bunun bin 400 metresi Anamur Anıtlı ve Güneybahşiş köylerine, bin 400 metre de Bozyazı Kızılca’ya verilecek. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Anamur’da güzel ürünler yetiştiğini belirten Başkan Seçer, passiflora fidesi dağıttıklarını söyledi. Eylül ayında da Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’da toplam 5 bin adet avokado fidanı dağıtacaklarını duyuran Seçer, “Bunlar geliri yüksek yani katma değeri yüksek ürünler. Küçük aile işletmeleri için, kadın üreticilerimiz için bunları önemsiyorum. Ev ekonomisine bir parça katkısı bile çok değerli. Kendi emeğinizle, kimseye muhtaç olmadan geçiminizi sağlamanız için çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Bu yıl bin 500 hayvan dağıtacağız ama bunun 527 adedi bu çiftliklerden geldi”
Üreticilere küçükbaş hayvan desteği sağladıkları Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesinin 3’üncü yılına girdiğini hatırlatan Başkan Seçer, şunları söyledi:
“Her yıl 60 aileye her birine 25 adet küçükbaş veriyoruz, damızlık. Bir işletme kuruyoruz ona. Yemini, veteriner hizmetlerini 1 yıl veriyoruz. Sonra çarkı kendi döndürecek ve 1 yıl sonra çarkı kendi döndürmeye başlarken, 25 hayvandan elde ettiği kuzuları da bize 23 yıl içinde duruma göre iade edecek.”
20202021 yılında Anamur’da 8 yetiştiriciye 200, Bozyazı’da ise 6 yetiştiriciye 150 hayvan verdiklerini kaydeden Seçer, geri dönüşü olan projenin sürdürülebilirliğine dikkat çekerken, “Bu yıl bin 500 hayvan dağıtacağız ama bunun 527 adedi bu çiftliklerden geldi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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