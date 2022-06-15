Toroslar EDAŞ, Mersin´e 8 yılda 1.8 milyar liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, Mersin’deki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.



Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013’ten 2021 yılı sonuna kadar, Mersin özelinde 1 milyar 800 milyon lira (2021Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.



Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

1.8 milyar lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde 101 milyon lirayı aşkın bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 28 bin 956 km havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 35 bin 167 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Mersin’in gücüne güç kattı.



Yer altı şebeke uzunluğu 3,4 katına çıkarıldı, 400 bine yakın arıza giderildi

Toroslar EDAŞ bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 241, trafo kurulu gücü ise yüzde 61 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Mersin’e bin 261 megavat kurulu gücünde olan bin 874 adet trafo, bin 821 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 948 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 2 bin 117 kilometre havai alçak gerilim hattı ve bin 111 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan şirket, 8 yıldır hizmet verdiği Mersin’e 362 bin 970 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.



8 milyona yakın müşteri talebi karşılandı

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü. Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.



Toroslar EDAŞ, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, Toroslaredas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 7 milyon 708 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

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