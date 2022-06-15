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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozdoğan: "Tarsus hiçbir zaman üvey evlat muamelesi görmemeli"

İHA

Başkan Bozdoğan: "Tarsus hiçbir zaman üvey evlat muamelesi görmemeli"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, katıldığı özel bir televizyonda gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. Bozdoğan, Tarsus'un hiçbir zaman üvey evlat muamelesi görmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekten ille de Tarsus. Tarsus'un il olması için her şeyi en kısa zamanda yapacağız" dedi.
Başkan Bozdoğan, katıldığı bir canlı yayın programında spordan, sanata, faaliyetlerden, çalışmalara kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bozdoğan, Tarsus’un Marmara’dan sonra gelişmeye en aday yer olduğunu belirterek, Tarsus’un demir yolu, deniz yolu, organize sanayi bölgeleri ile ciddi bir lojistik merkez yapısına sahip olduğunu ifade etti. Açılacak olan havalimanına 'TAM' dediklerini belirten Bozdoğan, "Havaalanı açılacak, ismine TAM diyorum. Yani Tarsus, Adana, Mersin ve buradaki tek merkez o olacak. Hem Adana'nın hem Mersin'in hem de Tarsus'un kullanacağı bir havalimanı. Tarsus jeopolitik olarak da çok şanslı" dedi.

"Tarsus il olmalı"
Tarsus’un il olmasına yönelik çeşitli açıklamalarda bulunan Bozdoğan, ciddi bir proje üzerine çalıştıklarına değinerek, "Tarsus dolu dolu bir kent. Buranın il yapılması haklarını alması demektir. Bu kentin haklarını mutlaka alması gerekiyor. İl olduğumuz zaman güçlü bir Tarsus markası ortaya konulacak ve bizde Tarsus'un tarihini çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Biz Tarsus’un, il olacak bir kentin en az 3 tane meydanının olmasını istiyoruz. Çok büyük bir lansman yapılacak ama gerçekleri anlatarak yapacağız. Bu kentin haklarını almak için bu mücadeleyi vereceğiz. Tarsus hiçbir zaman üvey evlat muamelesi görmemeli. Gerçekten ille de Tarsus. Tarsus'un il olması için her şeyi en kısa zamanda yapacağız" diye konuştu.
Tarsus İdmanyurdu ve kendisine Şahin Kırbıyık tarafından yapılan konuşmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bozdoğan, "Bahsi geçen kişiler takımın başına geldiğinde bizde para bitmez dediler ama şu an 37 milyon TL harcadım diyen de kendileri. Kulübe 37 milyon TL harcanmadı tüm işlemler kayıt altına alınıyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımımızı Başkan Ali İlk ile buralara taşıdık. Aslında gerçek teşekkür edilmesi gereken kişiler kahraman olan çocuklarımız. Emeklerini koydular, inançlarını çok net bir şekilde ortaya koydular. Bir tarafta emek, alın teri, bir tarafta o inançları, sahada gösterdikleri başarılar. Biz el birliğiyle takımımızdan vazgeçmeyeceğiz. Emin olun çocuklar elinden geleni yaptılar. Ben takımdaki futbolcuların inancına, teknik direktörümüzün inancına tüm ekibin inancına kefilim. Altyapıya biz çok önem veriyoruz. Öyle bir altyapı olsun istiyorum ki bu kentin evlatlarıyla olsun istiyorum" şeklinde konuştu.

"Tarsus İdman Yurdu'na transfer yasağı gelmeyecek"
Gazeteciler tarafından yöneltilen transfer sorusunu yanıtlayan Bozdoğan, "Tarsus İdman Yurdu da, İçel İdmanyurdu da bu yıl olmadı ama önümüzdeki yıl kesin şampiyon olacak. Takımın iskeletini tamamen koruduk, güzel transferler yapılacak. Bu kente bir şeyler vermeye çalışan insanlar var, Ali Bey gibi. Ama bunun yanında takıma hiçbir faydası olmadan, gereksiz eleştiriler yapan insanlar da var. Belediyemizin bir kurumu değil, ama biz her zaman yanındayız. Çünkü bu takım bizim takımımız, bu takımın başarısıyla biz mutlu oluruz. Bu yıl 1 milyon 570 bin lira var, bunlar ödenecek. Biz İdman Yurdu’nu transfer yasağına sokamayız. Şu an ki 1. ligden oyuncularla anlaşmak istiyoruz. Nokta atışlar yapmamız gerekiyor, bununla ilgili de görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Mesela Kubilay diye bir oyuncumuz vardı şu an Kocaeli’nde, menajeriyle de görüşüyoruz. Sürekli transfer konusunda bağlantı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Belediyemizin kasası tamamen artıda"
Belediyenin mali durumu ve kasası hakkında bilgiler veren Bozdoğan, "Belediyemiz şu an tamamen artıda. Ama ekonomik durumlar çok zorlaştı. 92 milyon ve 34 milyon liralık bir asfalt ihalesi yaptık. Biz bir söz verdik, Tarsus'un asfaltı olmayan hiçbir yere kalmayacak. Bunun için uğraşıyoruz. Bilişim sisteminde yeni bir düzenlemeler yapılıyor, eimara geçeceğiz, bizim için çok önemli, işler daha kolay halledilebilecek. Dijital arşiv kuruluyor, ayrıca gelen malların alım yapılacak bir yeri yoktu, depo kuruluyor. Örneğin her tarafa kreş yapıyoruz, konutumuz var, biz burayı Temmuz ayından sonra 03 yaş grubu bebek kütüphanesi ve kreş haline getiriyoruz. Göreve geldiğimizde belediye birimlerinde 7 tane başkanlık makamı vardı hepsini derhal kapattık. Ayrıca odanızı değiştirelim dediler, masraf 3.5 buçuk milyon lira, kabul etmedim. Biz çocuklarımıza burs veriyoruz, halkımıza gitsin o para istiyoruz" dedi.
Tarsus’a dair umutlarının her daim var olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bozdoğan, "Bu yıl bizim yatırım yılımız ve ben halkıma söz verdim. 42 tane önemli yatırım yapılıyor, plaja erişim, meydanlar ve niceleri. Sporsal faaliyetlerimiz, sosyal destek faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor, bu kenti elbirliğiyle en iyi yerlere taşıyacağız. 27 Aralık Tarsus'un Kurtuluş Gününe kadar yapacağımız açılışlarla halkıma verdiğim en önemli sözleri yerine getireceğim. Kentimizde Türkiye'nin en güzel beyaz kum plajı var. Üretim, sevgi, emek, bunlar olduğu sürece Tarsus'un hak ettiği yere gelme umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceğim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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