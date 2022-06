Akdeniz Belediyesinden Bilim Şenliği ve Robot Yarışması

Akdeniz Belediyesinin ev sahipliğinde, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde Akdeniz Bilim Şenliği ve Robot Yarışması düzenlendi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi sahil bölümünde organize edilen Bilim Şenliği ve Robot Yarışması, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



“Akdeniz’e 6 yeni okul yapılacak”

Kaymakam Pamuk, programda yaptığı konuşmada, başta eğitim alanı olmak üzere Akdeniz ilçesinde yaşamın her alanında büyük bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiğinin altını çizdi. Pamuk, “Eğitimde hepimizi sevindiren, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Her şeyden önce ilçemizde okullarımızın fiziki altyapılarının iyileştirilmesi konusunda ciddi bir atılım içindeyiz. Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinde Akdeniz Belediyemizin çok önemli katkıları oldu. Kısa sürede 6 okulumuz yıkyap yöntemiyle sıfırdan yeniden inşa edilecek. Ayrıca 3 yeni anaokulu yapılacak. Yine yapımı devam eden okullarımız var” dedi.



“Gençlerimiz, artık robotik kodlama öğreniyor, robotlar yapıyor”

Başkan Gültak da Akdeniz’de ilk kez organize edilen etkinliği; Mersinlilere kazandırılan Millet Bahçesinde düzenliyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Birkaç yıl önce sokak olayları, araçların taşlanması ve biber gazları ile gündeme gelen Akdeniz’de, bugün artık barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğunu vurgulayan Gültak, “Bugün gençlerimiz robotik kodlama öğreniyor, robotlar yapıp yarışmalara katılıyor. Akdeniz’de robotik kodlama sınıflarının sayısı da her geçen gün artıyor. Akdeniz ilçesi, artık terör olayları veya uyuşturucu ile anılmıyor, çünkü seçilir seçilmez ilkokuldan üniversiteye kadar çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınların eğitimi ve meslek kazanıp geleceğe güvenle bakabilmeleri için projeler hayata kattık. Akdeniz, kentsel dönüşümle, millet bahçesi ile spor tesisleri ve gençlik merkezleri ile değişiyor, değişmeye devam edecek” diye konuştu.

Akdeniz’e ilk kez bir Bilim Merkezi kazandıracaklarını da kaydeden Başkan Gültak, merkezin açılışını eylül ayı içinde yapmayı planladıklarını belirtti.



“Akdeniz’de 16 robotik kodlama sınıfı var”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek ise Akdeniz’de 62 bin öğrenciye 4 bin öğretmenle hizmet verdiklerini belirterek, “Eğitimin her boyutunda olduğu gibi gelişen dünya şartlarına göre bilimsel alanda da ne yapabileceğimize kafa yormaktayız. Bu anlamda 2020 yılında ‘Türkiye’nin Geleceğinde Biz de Varız’ adında proje hazırlayıp Çukurova Kalkınma Ajansına sunduk. Ajans, projemizi takdire değer bularak 10 okulumuza robotik kodlama atölyesi kurulmasına destek verdi. Ayrıca 3’ü bakanlığımızdan olmak üzere ilaveten artı 3 olmak üzere Akdeniz ilçemizde 16 robotik kodlama atölyesi, okullarımızda öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Şimşek, okullara sağlanan katkıların yanı sıra öğrencilere sağlanan ücretsiz kurs ve eğitim desteklerinden dolayı Başkan Gültak’a da teşekkür etti.



Bilim Şenliği sergisi büyük ilgi çekti

Konuşmaların ardından Bilim Şenliği Sergisinin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Protokol üyeleri, öğretmenler ve veliler, hazırlanan stantları gezerek öğrencilerin hayata geçirdiği, yaşamı kolaylaştıran birbirinden farklı alanlarda geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler aldı.



Robot yarışmasında dereceye giren takımlar ödüllerini aldı

Etkinlik çerçevesinde robot yarışması da düzenlenirken Akdeniz ilçe sınırları içinde bulunan 9 ortaokul ve 4 liseden öğrencilerin 2 kategoride mücadele ettiği yarışmalar büyük ilgi çekti. Takım halinde gerçekleşen robot yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül ve kupaları, protokol üyelerince verildi.

