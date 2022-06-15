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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Tamam: "Kan bağışı en güzel sosyal sorumluluk örneklerinden birisidir"

İHA

Ali Tamam: "Kan bağışı en güzel sosyal sorumluluk örneklerinden birisidir"

Mersin Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastaları Derneği Başkanı Ali Tamam, kan bağışının en güzel sosyal sorumluluk örneklerinden birisi olduğunu söyledi.
Tamam, 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanın, hiçbir şekilde üretilemeyen ve tek kaynağı insan olan yaşam ırmağı olduğunu vurguladı. "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" diyen Tamam, her an herkesin kana gereksinim duyabileceğini belirtti. Başta ömür boyu birkaç haftada bir kan almak zorunda olan talasemi, orak hücre anemisi hastaları olmak üzere kanser, lösemi, lenfoma, hemofili hastalıkları, kazalar, yaralanmalar, cerrahi işlemler, afetler gibi çeşitli nedenlerle her gün çok sayıda kana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Tamam, "Tek kaynağının insan olduğu düşünüldüğünde kan ihtiyacı yalnızca kan bağışçıları tarafından karşılanabilmektedir. Bu nedenle sürekli ve düzenli kan bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Kan bağışı en güzel sosyal sorumluluk örneklerinden birisidir. Kan transfüzyonu, bulaşıcı hastalıklar gibi pek çok riski içerir. Bundan dolayı hastalarımıza 'güvenli kan' sağlayabilmenin ilk koşulu 'güvenli kan bağışçısı'dır. Güvenli kan bağışçısı ise gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışlayan kişidir. Kan bağışının, bağışçıya en önemli faydası hiç tanımadığı üç kişinin hayatını kurtarmaktır. Pandemi nedeniyle azalan kan bağışları sonucunda kritik seviyelerin altına inen kan stoklarının yeterli seviyeye ulaştırılabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak kan bağışları ile birçok insana yaşam umudu olunabilir, hayatlar kurtarılabilir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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