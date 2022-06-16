'Dümen' operasyonunda Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 43 ilde eş zamanlı düzenlenen 'dümen' operasyonu çerçevesinde Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya üzerinden yüzde 100 tutma garantili yüksek meblağlı bahis kuponları paylaşımları yaparak 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işleyen şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, başka şahısların sosyal medya hesapları üzerinden yüzde 100 tutma garantili yüksek meblağlı bahis kuponları paylaşımları yaparak, bu reklamı gören şahısların kendileri ile irtibat kurmalarını sağlayarak önce sisteme üye yapacaklarını, sonra sistem üzerinden bahis kuponu oluşturacaklarını belirtip, belirli miktarlarda para aldıkları, daha sonra 'kuponunuz tuttu ancak vergi ödemesi yapmanız gerek' diyerek vatandaşlardan 5 ila 20 bin lira arasında para alarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca bu suçu işlerken kimliklerini gizlemek için başka şahıslara ait GSM ve banka hesap bilgilerini kullandıkları belirlenirken, bu yöntemle 556 bin lira gelir elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyet müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü kaydedildi.

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