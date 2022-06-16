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Başkan Seçer: "İmar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. bölge ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. bölge ziyaretlerini sürdürüyor. Seçer, imar çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Revizyon plan ile birinci etap içerisinde yer alan orada bazı itirazlar oldu. İtirazlardan birinde de yoğun talepler oldu. 4 parselde, 5 parselde. O konuda ayrıcalık tanıyamayacağımızı söyledik. Genele şamil olması gerektiğini söyledik, ama farklı bir gerekçe ile yoğunluk artışına gidildi. İmar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız" dedi.

Başkan Seçer: "İmar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. bölge ziyaretlerini sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. bölge ziyaretlerini sürdürüyor. Seçer, imar çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Revizyon plan ile birinci etap içerisinde yer alan orada bazı itirazlar oldu. İtirazlardan birinde de yoğun talepler oldu. 4 parselde, 5 parselde. O konuda ayrıcalık tanıyamayacağımızı söyledik. Genele şamil olması gerektiğini söyledik, ama farklı bir gerekçe ile yoğunluk artışına gidildi. İmar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız" dedi.
İlk olarak Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Seçer, bölgenin sorunlarını ve bölge halkının taleplerini ilk ağızdan dinleyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak yapacakları çalışmaları anlattı. STK buluşmasının ardından Bozyazı’ya geçen Başkan Seçer, çalışmaların yapıldığı Atatürk Bulvarı’nı inceleyerek, bulvar üzerindeki esnafla selamlaştı. Başkan Seçer ayrıca Aydıncık ve Gülnar ilçe koordinasyon binalarını gezerek, personelle sohbet etti.
Anamur’u ilgilendiren önemli çalışmalarda tahsis ve finansman sorununu aşamadıklarını söyleyen Seçer, “2,5 yıl önce İller Bankası Genel Müdürü nezdinde yaptığımız çalışmada buranın kredi sözü tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Otluca, AnamurBozyazı Hal Tesisleri ve Rauf Denktaş Parkı ile ilgili yaşanan sıkıntı tamamen tahsis sorunudur” dedi.

“Kimin torpili daha fazlaysa o mahallenin yolu yapılır anlayışı bizim belediyecilik anlayışımızda yok”
Anamur’da yürüttükleri yol çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Seçer, her noktaya eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, “Güzel çalışmalar olmuş gerçekten, birinci sınıf yollar. Şunu söyledim arkadaşlara, ‘bu kadar beklemiyordum’. Mersin merkeze geldiğinizde bizim prestij çalışmalar olarak her konuşmamızda söylediğimiz örneğin 4. Çevre Yolu’nu bir gezin. Şu anda 2. Çevre yolunu yapıyoruz 6 kilometre. Oraya bir bakın, oradan bir farkı var mı? Bir de onun analizini yapın. Her zaman konuşmalarımda söylüyorum, Çamlıyayla’dan Mut'a Anamur'dan Tarsus’a kadar herkese eşit hizmet. Hani burada ben üzülüyorum bazen Anamurlu hemşerilerim, ‘biz gözden ırak kalıyoruz, sanki gönülden de ırak kalıyoruz’ diyor. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Her şey bir program, bir bütçe, bir stratejik plan ve yatırım programı çerçevesinde yürüyor. Belki buna pek alışık değil Mersin halkı. ‘Saldım çayıra Mevlam kayıra. Kimin torpili daha fazlaysa o mahallenin yolu yapılır, hangi muhtar daha etkinse onun yolu yapılır, hangi ilçe başkanı daha baskınsa o ilçenin işleri görülür’ bizim belediyecilik anlayışımızda yok. Hepsi ihtiyaçlardan doğan, daha görevimize başlamadan yaptığımız çalışmalar sonucu Meclis’in onayından geçirdiğimiz stratejik plan, buna bağlı yatırım programları çerçevesinde biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim gelecek yıl ne yapacağımız belli. Bu yıl sonuna kadar nerede, hangi işlemleri yapacağımız belli” diye konuştu.

“Yani şeffaf, hesap verilebilir belediyeciliği sözde değil uygulamada yapıyoruz”
Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine Meclis’i takip etmeleri ricasında bulunan Seçer, “Hep söylüyorum lütfen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’ni dikkatle takip edin. Orada bugüne kadar hiçbir belediye başkanının yapmadığı sunumlar, hatta şu anda hiçbir ilçe belediye başkanının uzaktan, yakından, yanından geçmediği açıklamaları Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Ne kadar gelir bütçesi olduğunu, ne kadar gider bütçesi olduğunu, yıl sonunda kesin hesabı açıklarken ne kadar gerçekleşme oranı olduğunu, nerede eksik kaldığımızı, hangi bankadan ne kadar borcumuz olduğunu, ne kadarının ödendiğini, şu anda mali durumumuzun ne olduğunu; hepsini bir bir açıklıyoruz. Yani şeffaf belediyeciliği, hesap verilebilir belediyeciliği sözde değil, retorikte değil, biz aslında uygulamada yapıyoruz. Bu açıdan da Meclislerimizi takip etmenizi arzu ederiz” şeklinde konuştu.
Anamur’la ilgili taleplere de yanıt veren Seçer, içme suyu sorununu değerlendirdi. Seçer, içme suyu sorununda kendilerine verilen kredi sözü ile ilgili halen bir gelişme olmadığını hatırlatarak, “Anamur ilçemizin içme suyu sorununun çözüme kavuşturulması; Otluca. Önemli bir proje. Her zaman söylediğimiz, her şeyi hazır olan ama finansmanı beklenen bir proje. Finansmanı da sağlayacak olan İller Bankası’dır. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak ve bu konuda da uzun uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Bundan 2,5 yıl önce Anamur'un Cumhur İttifakı’na mensup ilçe belediye başkanı dahil İller Bankası Genel Müdürü nezdinde yaptığımız çalışmada buranın kredi sözü tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Geri yorumu size bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

"Sinekle mücadelemizi 12 ay boyunca yapıyoruz"
Sinekle mücadele konusunda gelen ilaçlama taleplerine de değinen Seçer, rutin bir şekilde devam eden mücadeleye dikkat çekti. Seçer, “Biz sinekle rutin mücadelemizi yapıyoruz. 12 ay boyunca yapıyoruz. Hem larva hem uçkun mücadelemizi yapıyoruz. 12 ay boyunca rutin aralıklarla her mahallede yapılıyor. Gece uçkun mücadelesi çerçevesinde 7 personel, 7 araç 1 adet mistblower 6 adet ULV ile MayısEkim arasında düzenli uygulama yapılmaktadır. Bu sistem, bu çalışma bize dönüyor. Yani bu sistem kurulmuş. Bunu azaltamayız, çoğaltmak bizim elimizde. Yani biz talimat vermedikten sonra o aplikasyon sayısını ilgili yetkili azaltamaz. Yani ‘keyfe keder birini çıkarıp ilaçlama yapayım, yarın yapmayayım, bu hafta yatayım, keyfime göre öbür hafta bakarım’ diyemez. Tarihi, aplikasyon aralıkları ve periyotları bellidir. Belli bir periyot çerçevesinde çalışıyoruz. Bizim ilaçlamalar ve normal rutin çalışmalar devam ediyor. Bunları öldürmekten ziyade kaynağını kurutmanın peşinde olmak gerekiyor. Biliyorsunuz, bunu hepimiz biliyoruz. Biz milyonları havaya sıkıyoruz ve zehir sıkıyoruz ve hepimizi öldürüyor sadece sineği değil. Biz bundan mümkünse imtina ediyoruz. Bir bardak durgun suda 6 bin sivrisinek ürüyor. Böyle hızlı yayılan, popülasyonu bir anda gelişen bir sinek çeşidi bu sivrisinek, ama biz bu uyarılardan sonra aplikasyon periyodunu daraltabiliriz, yani daha sık yapabiliriz” dedi.

“Biz yönetime gelene kadar Anamur’un çöpü ormanlara saçılıyordu”
Çevre konusunda da değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Bakın biz yönetime gelene kadar Anamur’un çöpü ormanlara saçılıyordu. Depolanmıyordu, saçılıyordu. Biz geldik, ‘şu kadar milyon, bu kadar milyon ilave maliyeti var’ demedik. Silifke’ye taşıyoruz. Mut’u da taşıyoruz. O hinterlant. Bozyazı, Aydıncık, Gilindire Mağarası'nı biliyorsunuz. İlk oraya gittiğimde utandım yani. Bu kentin nasıl belediye başkanısın, buranın hali ne böyle? Getirmişler çöp, oraya yığmışlar, yığmışlar. Artık oraya kimse çöp boşaltmıyor. Ormanlara, Mut’un, Anamur’un, Bozyazı’nın, Gülnar’ın boşaltmıyor. Bozyazı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ni kuracağız. Orada da bir mahkeme sorunu yaşanmıştı. Mahkeme neticelendi. Belediye’nin lehine ama elde edilen hibe kredisi maalesef geri gitmiş, belli bir süre zarfında kullanmak zorundasınız o tip hibeleri. Şimdi yine İller Bankası marifetiyle yine Otluca Projesi’ni konuşmaya gittiğimizde dosyamızda Bozyazı Düzenli Katı Atık Depolama İstasyonu dosyası da vardı içinde. Onu da konuştuk, Japon kredisi paketinden bize söz verilmişti, ama şu ana kadar orada da bir ilerleme maalesef sağlamadık” diye konuştu.

"Yol yapmak var, hakikaten hakkını vererek yol yapmak var”
Hakkını vererek yol yaptıklarını vurgulayan Seçer, “Yol yapmak var, hakikaten hakkını vererek yol yapmak var. Yoksa yaparsınız bitüme dün fiyatları da aldık. Bitümün tonu 10 bin TL. Geçen yıl 4 bin TL’ydi. 1 yılda yüzde 150 artış. Yani bitüm demek, asfalt demek. Maliyetler çok yüksek. Daha önce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin altı oynak bir zemin. Çünkü tabiri caizse çiriş iş yapılmış. Gelmiş, greyder sıyırmış, ondan sonra üzerine bir şeyler yapılmış. Bu yol değil ki. Bu yasak savmak, göz boyamak. Yol bu. Yağmur suyunu yapıyor musun? Asfaltın en büyük düşmanı yağmur suyu. Su perişan eder. Şimdi yapıyoruz orada. Drenajını yapıyoruz. Yağmur yağdığı zaman logarlar, menfezler problemsiz bir şekilde çalışsın ki su birikmesin, sel gelmesin. Bakın artık küresel ısınma, ani yağışlar var. Bizim Akdeniz Bölgesi de küresel iklim değişikliğinden etkilenen birinci bölge. En fazla etkilenen bölgelerden bir tanesi. Onun için alt yapıyı yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadı”
Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadığının da altını çizen Seçer, “Bakın Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadı. Daha önceki yıl bir sel gelmişti seçimden önce, perişan etmişti her tarafı. Mersin'de öyle sosyal medyada sel görüntüleri görüyor musunuz, caddelerde, sokaklarda? Neden? Çok kısa bir süre içerisinde biz bitirdik. Karacilyas’ı bitirdik, Akkent’i, Batıkent, Vatan Caddesi her tarafı yaptık. Adana sınırına kadar çalıştık. Tertemiz ettik her tarafı. Şu anda ani yağışlarda en az risk dilimindeyiz. Mutlaka risk 0 değil, çünkü 1 saatte öyle bir yağış alıyor ki, perişan ediyor. Tarihinde görülmemiş yağışlar. Yolla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret ve toplamda onu da söylemek istiyorum, bu yıl zaten coştuk Anamur için, çok şikayet geliyordu haklı olarak. ‘Nerede bu belediye, yollarımız bozuk?’ diye. Dedik ki ‘sabredin.’ Pandemi girdi, şu girdi, bu girdi. Yoldan, asfalttan, binadan öte insanların önce karnının doyması lazımdı. İnsanlar can derdinde, biz de mal derdinde olmayalım, onları sonraya bırakalım dedik ve bu sözümüzde durduk. Sezon öncesi de çok mihenk noktaların, turizm bölgesi olduğu için söylüyorum çalışmalarını da bitirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Rant olan hiçbir yerde biz olmayız”
İmar çalışmalarının devam ettiğinin vurgusunu yapan Seçer, “Birinci etap, ikinci etap. Revizyon plan ile birinci etap içerisinde yer alan orada bazı itirazlar oldu. İtirazlardan birinde de yoğun talepler oldu. 4 parselde, 5 parselde. O konuda ayrıcalık tanıyamayacağımızı söyledik. Genele şamil olması gerektiğini söyledik, ama farklı bir gerekçe ile yoğunluk artışına gidildi ilçe belediyesi tarafından ve tabi ki çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğu için bu şekilde bir düzenleme oldu. Bu tip düzenlemelere biz müsaade edemeyiz. İşin içerisinde ilave bir kazanç, yani Türkçesi, daha anlaşılır bir dille imar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız. Bize göre bu bir rant sağlamadır. Adaletin olduğu yerde biz her zaman Başkan olarak da neticede benim Meclis’te çoğunluğum yok ama mutlaka neticeye tesir edecektir. Tüzükten kaynaklanan, Çalışma Yönetmeliği'nden kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan bazı yanlış kararları engelleme yetkim var, veto etme yetkim var, ısrar karar isteme yetkim var. En azından bunu kamuoyuna duyurma durumum var ve mahkemeye götürme hakkım var. Bunu sadece bu konu için söylemiyorum. Çoğunluk demokrasisi bir yere kadar. Hukuk devletleri için konuşuyorum. Bakın bunun altını çiziyorum. Ben hukuk devletinden dem vurarak bunu söylüyorum. Her zaman çoğunluk demokrasisi kazanmaz. Akıl, fikir, hukuk demokrasisi, adalet demokrasisi kazanır. Bizim da çabalarımız bu yönde” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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