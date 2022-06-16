Mersin'de eşitliğe ses verildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meral Seçer ile birlikte Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından "Eşitliğe Ses Ver" mottosuyla düzenlenen senfonik pop konserini dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Korosu, Daniel Fedorean şefliğinde çalınan birbirinden güzel şarkılarla harika bir müzik gecesine imza attı. Geceye renk katan solistler de söyledikleri şarkılarla konseri şenlendirdi. Dinleyicilere keyifli bir müzik gecesi yaşatılan konserde alkışlar dinmedi. Gecenin finalinde ise Başkan Seçer sahneye davet edildi. Konserin sunuculuğunu yapan Volkan Severcan’ın, “Başkanım malumunuz orkestrada birçok enstrüman var. Birçok enstrümandan farklı farklı sesler çıkıyor. Ama o bütün sazları bir arada ahenkle idare edebilmekte pek kolay bir şey değil. Siz de Mersin’i öyle ahenkle ve öyle güzel idare ediyorsunuz ki, eğer izin verirseniz şefimin bagetini size veriyorum ve hep beraber ‘Memleketim’ söylemeye ne dersiniz” sözleri ile ağırlanan Seçer, orkestranın başına geçti. Başkan Seçer şefliğinde çalınan “Memleketim” şarkısıyla konserin finaline imza atıldı.



“3 yıldır nasıl hissediyorsanız inşallah ömür boyu hep böyle hissedeceksiniz”

Sahnede konsere anlam katan orkestra üyeleri ve gecenin renkli solistleri ile birlikte dinleyicileri selamlayan Seçer, “Konsere 10 üzerinden 10 veriyorum. Hepiniz harikaydınız gerçekten. Bu gecenin en büyük mimarı ben değilim. Burada arkadaşlarım çok büyük emek verdiler. Biz sadece minik dokunuşlar, minik katkılar yaptık. Orkestramız bir kere çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Vokalistlerimiz, koromuz, zaten solistlerimiz de harika. Hepiniz harikaydınız gerçekten. Daniel sen bir başkasın zaten. Herkes gayet güzeldi. Mersin güzel. Mersin demokrasi kenti. Mersin insanlık kenti, kültür, sanat kenti. Mersin’de kendinizi iyi hissedin. Abdullah Başkanımın söylediği gibi, 3 yıldır nasıl hissediyorsanız inşallah ömür boyu hep böyle hissedeceksiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kötü günümüz böyle olsun” dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, “Bugün Mersinli erkekleri dayanışmaya çağırdık ve müziği aracı seçtik. Müzik aracımız olsun istedik. Onlarla birlikte şarkılarımızla, ezgilerimizle bugün eşitliğe ses vereceğiz. Biz biliyoruz ki şiddetsiz ve adil bir dünya mümkün. Hoşgörü ve dayanışma ile birlikte biz bunun için çabalayacağız ve bunu başaracağız diye düşünüyorum. Bugün çalınan her nota, söyleyeceğimiz her şarkı yarın eğitime katkı sunacak. Türk Kadınlar Konseyi’nin burs fonuna aktarılacak. Bugün burada varlığınızla hepiniz bizimle birlikte eşitliğe ses veriyorsunuz. Ben bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu proje için bizden desteğini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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