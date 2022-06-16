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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan ormanlar ağaçlandırılıyor

İHA

Yanan ormanlar ağaçlandırılıyor

Mersin'in Gülnar, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde geçen yıl yaşanan orman yangınlarında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl temmuz ve ağustos aylarında Gülnar ve Silifke Orman İşletme Müdürlükleri, Aydıncık, Pembecik ve Yeşilovacık Orman İşletme Şefliklerinde meydana gelen orman yangınlarında yanan sahaların arazi hazırlığı devam ediyor. Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Beyhan Altıntaş, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, şefler, teknik elemanlar ve orman muhafaza memurları sahada incelemelerde bulundular.
Bölgede toprak hazırlığı biten 896 hektar sahanın dikim çalışmaları biterken, kalan 315 hektar sahanın toprak işleme çalışmaları ise devam ediyor. Arazi hazırlıkları ise temmuz ayı sonu itibariyle tamamlanması planlanırken, sonbaharda dikime hazır hale getirilecek.

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