Toroslar ilçesi yaz sezonuna hazır

Toroslar Belediyesi, özellikle yaz aylarında yoğun rağbet gören piknik alanları başta olmak üzere ilçe genelinde çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Doğa hepimize emanet” diyerek, yeşil alanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “En güzel temizlik, kirletmemektir. Bize emanet olan doğayı korumak ve gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevi. Biz de belediye olarak daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla çalışıyoruz" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasıyla birlikte yaylalara olan ilginin daha da artacağından bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yayla sezonunun gelmesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaylalarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Düzenli olarak devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerleri dezenfektan aracında bol köpüklü su ile yıkanıyor, eskiyen ve yıpranan çöp konteynerleri de yenileriyle değiştiriliyor.



“Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak”

Yaylaların, vatandaşların kent yaşamından ayrılıp soluk aldığı ve stres attığı yerler olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Kış ayının etkili geçmesinden dolayı yaylalarımızdaki yollarda oluşan hasarları gidermek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çevre ilçelerden de yoğun ilgi gören yaylalarımızda ulaşımın daha kolay ve güvenli olması için imara uygun yeni yol açım çalışmaları da yapıyoruz. Hem merkezde hem de yüksek kesimli mahallelerimizde ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz, program dahilinde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Toroslar’ın, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunun da altını çizen Yılmaz, “Vatandaşlarımızın daha nezih ortamlara kavuşması için mesire alanlarımızı da düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın yaylaya göç süreci hızlanacaktır. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.