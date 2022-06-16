“3 Tenor” piyanolu şan konseri sanatseverler ile buluşuyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.30'da “3 Tenor” piyanolu şan konserini Mersin Güzel Sanatlar Galerisi Bahçesi’nde sahneleyecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzikallerden türkülere uzanan örnekler ile operanın ve klasik müziğin büyülü dünyasına vatandaşları davet ediyor. Piyanolu gerçekleşecek olan şan konserinin solistleri, Ali Ulvi Karaca, Onur Polat, Baran Taner olacak. Piyanoda Rufina Usmanova, obuada Bilal Güncan 3 tenora eşlik ediyor.

İtalyan ezgilerden, Türk müziği ezgilerine geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek konser 21 Haziran Salı akşamı saat 20.30’da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi Bahçesi’nde ücretsiz olarak dinleyicinin beğenisine sunulacak.

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