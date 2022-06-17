Komşusuyla çocuğu için kavga etti, 1 gün sonra dükkanını açarken vuruldu



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, sabah iş yerini açan Mehmet Aşık, silahlı saldırıya uğrarken, vücuduna isabet eden 5 mermiyle ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, Aşık'ın dün çocukların kavgası nedeniyle komşusuyla tartıştığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerini açmaya gelen Mehmet Aşık'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Aşık, ağır yaralandı. Esnafın ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Aşık'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Mehmet Aşık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Silahlı saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Mehmet Aşık'ın çocuğunun, dün komşularının çocuğuyla kavga ettiği, ailelerin de dahil olmasıyla kavga çıktığı, Aşık ile komşusu R.K. arasında gerginlik olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-06-17 11:18:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.