Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yabancı uyruklu çift, evlerinde sentetik uyuşturucu madde üretirken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu metamfetamin maddesi imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Eve düzenlenen baskında yapılan aramada 18 ayrı paket halinde toplam 3 kilo 390 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, bunların yapımında kullanılan 21 şişe kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, kimyasal ayrışım tüpü, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL ve 200 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H. ile eşi S.H, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-06-17 11:37:01



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