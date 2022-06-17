Mersin'de emekli öğretmen denizde boğuldu

Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sabah denize giren emekli öğretmen Saliha Keskin'in (64) batıp çıktığını görenlerin ihbarıyla gelen ekipler cansız bedenine ulaştı.
Olay, Akdeniz Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli sahil bandında meydana geldi. Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah erken saatlerde denize girdi. Keskin, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Keskin'in batıp çıktığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla sahile gelen ekipler, Keskin'i sudan çıkardı. Yapılan kontrolde Saliha Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-06-17 11:40:48
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