Tarsus Belediyesine girecek işçiler canlı yayında yapılan kurayla belirlendi

Tarsus Belediyesi, bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 100 geçici işçinin kurası noter huzurunda çekilerek sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Şeffaflığın ön planda tutulduğu kura çekiminde ismi çıkan 380 aday 21 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan mülakata girmeye hak kazandı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi noter huzurunda yapıldı. Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Tarsus Belediyesi, belediye bünyesinde 5 ay 29 gün çalıştırılacak olan 100 işçinin kurası canlı yayında çekildi. Kurayı başvurusu kabul edilen bin 163 aday kura çekimlerini salondan izledi. Beden işçisi, fayans seramik ve karo döşemecisi inşaat boyacısı, kepçe operatörü, kamyon şoförü, elektrik ark kaynakçısı, betonarme demircisi, duvarcı, sıvacı, beton ve betonarme kalıpçısı, tornacı ve oto fren bakım onarımcısı meslek alanlarında başvurusu kabul edilen toplam bin 163 kişi arasında toplamda 380 aday kura sonucu mülakata girmeye hak kazandı. 380 aday, 21 Haziran 2022 Salı günü Tarsus Belediyesinde mülakata alınacak. Mülakat sonucunda başarılı 100 aday belediye bünyesinde işe girmeye hak kazanacak.

Yaklaşık 2 saat süren kura sonucunda isimleri çıkan adaylar, ayrıca Tarsus Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında yayınlanacak.

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