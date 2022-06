Mersin Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde minikler karne heyecanı yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler karnelerini aldı. Parti konsepti ile hazırlanan etkinlikte, öğrenciler hazırladıkları dans gösterilerini sundu, oyunlar oynadı. Birinci sınıfa başlayacak olan bazı minikler ise kreşten mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinde karne heyecanı yaşandı. Çocukların karne günü parti konseptinde hazırlandı. Minikler oyunlar oynadı, hazırladıkları dansları sergiledi. Dönemi bitiren minikler, kreşlerde yaz okuluna başlayacak.



Karnesini alan minikler gönüllerince eğlendi

Merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesinde yer alan Adile Teyze Kreşi ile Sebze ve Meyve Toptancı Halindeki Münir Özkul Kreşinde eğitim alan toplam 70 çocuk, karne sevinci yaşadı. Her iki kreşin de öğretmenleri, çocukların karne gününde eğlenebileceği bir parti hazırladı. Adile Teyze Kreşinde hazırlanan programa Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kreş öğretmenleri ile aileler katıldı. Genel Sekreter Vekili Tok, miniklere karnelerini teslim etti.

2019 yılından bu yana kreşlerde eğitim alan bazı minikler ise kreşten mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Dans edip oyunlar oynayan öğrenciler hep birlikte şarkılar söyledi. Öğrencilere hediyeleri dağıtıldı. Aileler ve çocuklar, hazırlanan karne anı panosunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, 70 çocuğun eğitim gördüğü kreşlerde karne mutluluğu yaşandığını belirterek, “İki çocuk gelişim merkezimizde de karne heyecanı yaşandı. Biz aslında hiç kapanmıyoruz, 12 ay açığız ama yaz okulundan kış okuluna, kış okulundan yaz okuluna geçişler oluyor. Kış okulumuzu bitirdik, çocuklarımıza karnelerini verdik. Hatta 2019’dan beri bizimle birlikte bu yola başlayan çocuklarımızdan mezun ettiklerimiz de oldu. Onları ilkokula hazırladık bu süreç içerisinde. Bugün de bu heyecanı ailelerle birlikte çocuklarımızın danslarıyla, hazırladıkları etkinliklerle birlikte paylaştık. Bu bir kutlamaydı. Bir yıl boyunca biz çocuklarımızla birlikte her gün sabah dansla güne başladık. Gün içerisinde bilim sanat etkinlikleri ile onların hayatlarına ışık tutmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde her gün yaptıkları etkinlikleri bir parti konseptinde velilerimizle paylaşmış olduk” dedi.

