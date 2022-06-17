Otoyolda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu TarsusAdana bölümü Kavşaklar bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şule Pan'ın (45) kullandığı 01 AAD 192 plakalı otomobil, TarsusAdana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında, Burhan Kakaç (55) idaresindeki 80 ABE 284 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.