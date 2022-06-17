Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama

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Mersin'de evde uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu imal ettiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 18 paket halinde 3 kilo 390 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirirken, evli çift M.H. ile Z.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.H. tutuklanırken, eşi Z.H. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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