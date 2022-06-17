Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı (2)

Putin'den Batı ülkelerine sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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TUTUKLANDI, KARISI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki dairede, metamfetamin maddesi imalatı yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu M.H. ile eşi Z.H. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.H., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Z.H. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-06-17 17:43:42



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