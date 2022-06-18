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Köylünün patpat motorunu çalan hırsızlar kameralara yakalandı

İHA

Köylünün patpat motorunu çalan hırsızlar kameralara yakalandı

Mersin’in Mut ilçesinde bir vatandaşın patpat adlı tarım aracını çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Numan Yılmaz adlı vatandaş Sarıkavak Mahallesi'nden patpat motoru diye tabir edilen tarım aracıyla geldiği Cumhuriyet Mahallesi'nde aracını park ederek çarşıya gitti. İşlerinin bitmesi üzerine tekrar Sarıkavak Mahallesi'ne dönmek için aracı park ettiği yere gelen Yılmaz, motorunun yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Uzun süre aramasına rağmen patpat motorunu bulamayan Numan Yılmaz, olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak arama çalışmalarına başladı.
Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığına dile getiren Numan Yılmaz, “Sarıkavak köyünden geldim. Motorumu evin önüne park ettim saat 11.30'da, akşam vardı. Sabahleyin saat 04.00'de kalktım motor kaybolmuş. Polise haber verdim. 2 haftadır bulunamadı. Motorun şu andaki değeri 7080 bin lira. İçinde bir adette ruhsatlı otomatik tüfek vardı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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