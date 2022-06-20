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Binlerce yavru kaplumbağa denizle buluşacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor Mersin’de 6 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp, yeniden denize dönüyorlar Öğretim görevlisi Mahmut Ergene: "Bu canlıların nesillerinin devamı yapılan çalışmaların hassasiyetine ve insanların duyarlılığına bağlı"

İHA

Binlerce yavru kaplumbağa denizle buluşacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor Mersin’de 6 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp, yeniden denize dönüyorlar Öğretim görevlisi Mahmut Ergene: "Bu canlıların nesillerinin devamı yapılan çalışmaların hassasiyetine ve insanların duyarlılığına bağlı"

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor. Mersin’de 6 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar.
Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olan Mersin sahillerine bu yıl da anaç kaplumbağalar yumurtalarını bırakmaya başladı. Mayıs ayının sonundan itibaren yumurta bırakmaya başlayan kaplumbağalar, şu ana kadar Davultepe 100. Yıl sahilinde 52 yuva oluşturdu.
Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) öğretim görevlisi Mahmut Ergene, yaz aylarının başlamasıyla beraber deniz kaplumbağalarının da üreme sezonunun başladığını söyledi. Geçmiş dönemlerden farklı olarak bu yıl kaplumbağalarının yumurtlamalarında bin 15 günlük gecikme olduğunu belirten Ergene, "Bunu da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında gitmesine bağlıyoruz. Şu anda alandaki yuvalamalarımız iyi. Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı kumsalındayız. Hem Mersin için hem de Türkiye için en yeni kumsallardan bir tanesi. Şu anda alanda 52 yuvamız bulunmakta. Net yuva sayısı için sezon sonunu beklememiz gerekiyor ancak yuvalamalara iyi gidiyor" dedi.

"Sezon sonunda umuyorum binlerce deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluşacak"
Türkiye’de 22, Mersin’de 6 üreme kumsalının bulunduğunu vurgulayan Ergene, "Anamur’dan başlayarak Göksu Deltası, Kocahasanlı, Alata, Davultepe ve Kazanlı kumsalında yuvalar var. Davultepe olduğu gibi diğer kumsallarda da yuvalamalar devam etmekte. Her sene olduğu gibi sıkıntısız bir şekilde devam etmekte. Tabi deniz kaplumbağalarının yuvalama sayıları her sene dalgalanma gösterebiliyor. Bir sene sayılar yüksekse, diğer sene düşük oluyor. Ancak bu sene yuvalamalar gayet iyi gitmekte. Sezon sonunda umuyorum binlerce deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluşacak. Deniz kaplumbağaları nesli tehlike altında olan canlılardır. Bu canlıların nesillerinin devamı yapılan çalışmaların hassasiyetine ve insanların duyarlılığına bağlı. Bazen insanlar duygusal davranabiliyor. Örneğin yuvasından çıkmış deniz kaplumbağasını gördüğünde onu eline alıp denize götürmek istiyor. Bu yanlış bir davranış. Anaç kaplumbağalar da akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında yumurta bırakmak için kumsala çıkıyorlar. Vatandaşlar ara ara kaplumbağalarla karşılaşabiliyorlar. Bu durumda yapmaları gereken şey, uzaktan onları sessizce izlemek" diye konuşu.

"Bin yavru deniz kaplumbağasından sadece 1 tanesi yetişkin hale gelmektedir"
Bu dönemde vatandaşların sahil temizliğine de dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Ergene, "Özellikle plastik atıklar deniz kaplumbağaları için çok büyük tehlike oluşturmaktadır. Denize atılan bir poşet, yetişkin bir deniz kaplumbağası tarafından deniz anası zannedilip yenilerek, ölüme neden olmakta. Aynı zamanda yavrular için de risk teşkil etmektedir. Kumun 7080 santimetre altından yüzeye çıkan yavrular denize ulaşmak için yol aldıklarında plastik pet bardağa, plastik poşete veya atık misinalara dolanarak hayatını kaybetmekte. Şunu da unutmamak lazım. Bin yavru deniz kaplumbağasından sadece 1 tanesi yetişkin hale gelmektedir. Bunun için yavruların ve anaç kaplumbağaların korunması son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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