Akdeniz’de her gün 400 ton çöp toplanıyor

Akdeniz Belediyesi ekipleri, gündüz nüfusu neredeyse ikiye katlanan ilçede her gün yaklaşık 400 ton çöp topluyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaşam ve temiz çevre hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla ilçe genelindeki 65 mahallede binlerce sokağa 7/24 temizlik hizmeti veriyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’e bağlı 65 mahalleye kesintisiz hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, güçlendirilen personel ve araçgereç kapasitesi ile her gün bir yandan sokakları süpürüp temizliyor, bir yandan da yüzlerce çöp konteynerini boşaltıp ardından ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.



Her gün yaklaşık 400 ton çöp toplanıyor

Büyük ve küçük boy süpürge araçları ile de periyodik şekilde sokakları temizleyip her türlü çöp ve atıklardan arındıran ekipler, ilçe genelinde her gün yaklaşık 400 ton çöpü toplayıp katı atık bertaraf tesislerine ulaştırıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde insan ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde biriken atıkları da bu iş için özel olarak tasarlanan çöp taksiler yardımıyla topluyor.

İlçe genelinde kurulan semt pazarlarında biriken her türlü atık ve çöpleri de toplayan ekipler, ardından pazar yerlerini arazözle tazyikli su ile baştan sona ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Yedi gün 24 saat aralıksız hizmet veren ekipler, hastane bahçeleri, balık pazarı, kasaplar çarşısı ile insan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerin zeminlerini de tazyikli ve dezenfektanlı su ile yıkayıp temizliyor.

Cadde ve sokaklara atılan inşaat atıkları, molozlar ile mobilya parçaları da kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenip mahallelerden çıkarılırken, özellikle kırsal bölgelere hizmet vermek amacıyla kurulan mobil temizlik ekipleri de bu mahallelerin sokaklarını temizliyor.

