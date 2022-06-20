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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Çığ’a nazar boncuklu sürpriz yaptı

İHA

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Çığ’a nazar boncuklu sürpriz yaptı

– Mersin’de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan’la birlikte Muazzez İlmiye Çığ'a sürpriz yaparak evinde ziyaret etti.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Muazzez İlmiye Çığ’a, geçtiğimiz yıllarda Mezitli’de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verirken, Sembol Tarhan’da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.
Tarhan ve eşi Sembol Tarhan’a özel sürprizleri dolayısıyla teşekkür eden Çığ, gençlere tavsiyelerde de bulundu. Gençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, “Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdi bir takım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor” dedi.
Muazzez İlmiye Çığ’ın son yıllarda tüm mesajlarını gençlere yönelik verdiğini ifade eden Başkan Tarhan da “Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ, her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ’ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak Çığ’ın çizdiği yolda Atatürk’ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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