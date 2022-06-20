Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz

İHA

Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz

Mahalle gezileri ile vatandaşların isteklerini dinleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mithat Toroğlu Mahallesi’nde oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.
Başkan Yılmaz, yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çocuklara eğlenirken öğrenecekleri boyama kitabı da hediye eden Yılmaz, onlara gelecekteki hedeflerini sordu ve nasihatlarda bulundu. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz her çalışmada çocuklarımızı, gençlerimizi unutmuyoruz. Onların gülen yüzü bize enerji veriyor” dedi.
“Toroslarımızda biz büyük bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını gidermek ve yanlarında olmak en öncelikli görevlerimiz arasında” diyen Yılmaz, "Hemşehrilerimizle aramızda bir gönül bağı oluştu. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımıza isteklerini sorduğumuz gibi çocuklarımızla da sohbet ederek bizlerden neler istediklerini öğreniyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu ve huzurlu oluyoruz. Bizim tüm gayemiz onlara sağlıklı ve huzurlu bir gelecek sunabilmek” diye konuştu.
Mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, hayata geçirilen başarılı hizmetlerin devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Baba Destek Programı'na katılan babalar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER 'Baba Destek Programı'na katılan babalar ...
MDOB, Senfonik Allegra Ensemble konserine hazırlanıyor
YEREL HABERLER MDOB, Senfonik Allegra Ensemble konserine ...
Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor
Kırmızı mercimek, bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir, hasadı tamamlanmak üzere olan kırmızı mercimekte bu yıl verimde artış olduğunu belirterek, üretim hacminin 400 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi
YEREL HABERLER Kırmızı mercimek, bu yıl üreticinin yüzünü ...
Erdemli’de 12 mahallenin 40 yıllık yol hasreti sona erdi
YEREL HABERLER Erdemli’de 12 mahallenin 40 yıllık yol hasreti sona ...
Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi
10. Uluslararası Soli Güneş Festivali kortejle başladı
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali kortejle ...
Kursiyerler 'Bahar Esintileri' konserinde sahne deneyimi yaşadı
YEREL HABERLER Kursiyerler 'Bahar Esintileri' konserinde sahne ...
AKMİB’in ilk 5 aylık ihracatı 3 milyar doları aştı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mayıs ayında yüzde 25 artışla 701 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKMİB’in ilk 5 aylık ihracatı 3 milyar doları ...
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Çığ’a nazar boncuklu sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi Mezitli ...
Mersin sahillerine yumurta bırakan caretta carettalar dronla takip ediliyor
YEREL HABERLER Mersin sahillerine yumurta bırakan caretta carettalar ...
'Abdülhamid Han' gemisi 25 gün sonra göreve hazır, vatandaş gurur duyuyor Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin 15 Temmuz'da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi Yoldan geçen fotoğraf çektiriyor, bazı vatandaşlar da sahil kenarında kamp kurarak hem deniz keyfini yaşıyor, hem de 'gurur' tablosunu izleyerek gününü geçiriyor
YEREL HABERLER 'Abdülhamid Han' gemisi 25 gün sonra göreve hazır, ...
Akdeniz’de her gün 400 ton çöp toplanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de her gün 400 ton çöp toplanıyor
Binlerce yavru kaplumbağa denizle buluşacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor Mersin’de 6 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp, yeniden denize dönüyorlar Öğretim görevlisi Mahmut Ergene: "Bu canlıların nesillerinin devamı yapılan çalışmaların hassasiyetine ve insanların duyarlılığına bağlı"
YEREL HABERLER Binlerce yavru kaplumbağa denizle buluşacak Dünyada ...
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev ...
Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar ...
Toroslar Belediyesi, YKS heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, YKS heyecanına ortak oldu
Mustafa Celeli, Mersinli sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Mustafa Celeli, Mersinli sevenleriyle buluştu
Üretici kadın stantları bu kez Babalar Günü'ne özel kuruldu
YEREL HABERLER Üretici kadın stantları bu kez Babalar Günü'ne özel ...
Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zor sınavı
YEREL HABERLER Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zor ...
Mevsimlik tarım işçilerine hijyen kolileri dağıtıldı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine hijyen kolileri dağıtıldı
Yaz tatili başladı, turizmin merkezi Kızkalesi'nde yoğunluk arttı Yaz tatilinin başlamasıyla Kızkalesi başta olmak üzere Mersin genelinde turizm merkezlerinde artan yoğunluğun Kurban Bayramıyla yüzde yüz doluluk oranına ulaşmasının beklendiği bildirildi
YEREL HABERLER Yaz tatili başladı, turizmin merkezi Kızkalesi'nde ...
Mersin'de ücretsiz üniversiteye hazırlık kurs başvuruları 20 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Mersin'de ücretsiz üniversiteye hazırlık kurs ...
Mersin'de 'Makrome Eğitimi Atölyesi' devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Makrome Eğitimi Atölyesi' devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.