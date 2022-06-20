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Başkan Seçer, Moldova’da temaslarda bulundu Seçer: “Mersin ile Moldova arasındaki ihracat, Türkiye ihracatının yaklaşık 2,4’ü, 24 milyon dolar gibi küçük bir hacim. Biz bu potansiyeli artırmak için buradayız”

İHA

Başkan Seçer, Moldova’da temaslarda bulundu Seçer: “Mersin ile Moldova arasındaki ihracat, Türkiye ihracatının yaklaşık 2,4’ü, 24 milyon dolar gibi küçük bir hacim. Biz bu potansiyeli artırmak için buradayız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş insanlarından oluşan bir heyetle Moldova’da temaslarda bulundu. Seçer, “Mersin ile Moldova arasındaki ihracat, Türkiye ihracatının yaklaşık 2,4’ü, 24 milyon dolar gibi küçük bir hacim. Biz bu potansiyeli artırmak için buradayız” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, iş insanlarından oluşan heyetle Moldova’da görüşmeler yaptı.
TürkiyeMoldova İş Forumuna katılmak üzere Moldova’ya giden Mersin Heyeti, forum öncesinde Mersin ile Moldova arasındaki ticaretin artırılması adına resmi ziyaretler yaptı. Moldova’da bir dizi temasta bulunan Mersin Heyeti, ilk olarak Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve AB Entegrasyonu Bakanı Nicu Popescu ile bir araya geldi. Türkiye’nin Moldova Büyükelçisi Gürol Sökmensüer de görüşmeye eşlik etti. Mersin Heyetinin ikinci durağı ise Moldova Hükümet Binası oldu. Moldova Ekonomi Bakanı Sergei Gaibu, İmar ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Vaceslav Şipitca ve Yatırım Ajansı Genel Müdürü Stelian Manic’le bir araya gelen heyet, Moldova’nın yatırım imkanları ve ülke ekonomisi hakkında bilgi aldı. Ticaret Müşaviri Elif Durakoğlu da Mersin Heyetine eşlik etti. Mersin Heyeti, ziyaretlerinde Mersin ve Moldova arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin artırılmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Mersin Heyeti, ikinci gün MoldovaTürkiye İş Forumuna katıldı
Mersin Heyeti, Moldova ziyaretlerinin ikinci gününde ise MoldovaTürkiye İş Forumuna katıldı. Moldova Yatırım Ajansı Genel Müdürü Stelian Manic’in sunduğu forumun açılış konuşmalarını Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Türkiye Cumhuriyeti Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Gürol Sökmensüer yaptı.

“Moldova, Türkiye için stratejik bir koridor hüviyetini taşıyor”
Başkan Vahap Seçer, forumda yaptığı konuşmada, “Biz buraya Türkiye'nin güney ucundan, Akdeniz'in kıyısından geldik. Yıllar önce bizim bölgemizde, Orta Doğu’da meydana gelen çatışma ortamı Mersin'e ve o bölgeye uluslararası ticaret boyutu açısından ne sağladıysa bugün UkraynaRusya Savaşının neden olduğu yeni şartlar da Moldova’yı bizim Mersin’in geldiği noktaya getirdi. Biliyorsunuz kentimizdeki liman, Türkiye'nin en büyük limanlarının başında geliyor ve Doğu Akdeniz çanağının, o bölgenin dünyaya açılan kapısı. Sadece Mersin Limanından Türkiye'de üretilip tüm dünyaya pazarlanan ürünler ya da dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye gelen ürünlerin elleçlendiği ya da ulaşıma konulduğu bir liman değil, aynı zamanda transit ticaret anlamında muazzam bir şekilde potansiyeli olan bir liman konumunda. Dünyanın her yerinden ürünler Mersin Limanına gelir, oradan Orta Doğu’ya, başta Kuzey Irak olmak üzere bütün Irak bölgesine, Suriye’ye, hatta Kafkaslar’a, İran, Azerbaycan, Gürcistan’a kadar karayolu koridoru vasıtasıyla ulaşır. Şimdi Moldova'nın da durumu bu” dedi.
Mersin ile Moldova arasındaki ticarete de dikkat çeken Seçer, “Şu anda yeni bölge koşullarında Moldova, Türkiye için stratejik bir koridor hüviyetini taşıyor. Mersin ile Moldova arasındaki ihracatithalat rakamlarına da baktım. Toplam Türkiye ihracatının yaklaşık 2,4’ü, 24 milyon dolar gibi küçük bir hacim. Zaten biz bu potansiyeli artırmak için buradayız. Bizim Ukrayna, Rusya ve o bölge ile daha büyük boyutta ticaretimiz var. Özellikle biz bu bölgeden çok önemli tarım ürünleri alıyoruz. Bir numaralı yağlı tohum tedarik ettiğimiz bölgelerin başında bu bölgeler geliyor. Bizim Türkiye'de çok önemli yağlı tohum açığı var. Ayçiçeği, soya fasulyesi, mesela hayvansal protein açığı vardır yem sanayinde kullandığımız. Bizim 2,5 milyon ton soya tüketimimiz var; 2,53 milyon ton ayçiçeği ihtiyacı var. Bütün bu ürünlerin önemli bir kısmını bu coğrafyadan alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile Moldova’nın direkt ya da endirekt ticaretinin önem arz ettiğini burada yaptığımız görüşmelerde değerlendirdim. Burada çok sayıda farklı sektörlerden iş insanı da var” diye konuştu.

“Mersin, geleceğe dair istikbal vadeden bir yer”
Mersin’in dinamik bir yer olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin, dinamik, geleceğe dair istikbal vadeden bir yer. Mersin’i takip etmenizi istiyorum. Çok önemli imkanlar var. Şu anda orada Rusya'nın da önemli bir nükleer santral yatırımı var. Uluslararası havaalanı projesi tamamlanmak üzere; eki ya da kasım ayı itibariyle hizmete girecek. Mersin'e direkt uçuş yapabileceksiniz. Bunun muazzam bir kolaylık olduğunu, 2 bölge arasındaki iletişimi, diyaloğu ne kadar kolaylaştıracağını düşünecek olursak, geleceğe dair daha mantıklı projeksiyon yapabiliriz. Benim, kentin belediye başkanı olarak iş adamlarımızla beraber burada olma sebebim, kentimin tanıtımına ve ekonomisinin büyümesine, onlara yeni dünyalar açılmasına katkı sunmak. Fakat işin ekonomik boyutu dışında, bir de sosyal ve kültürel boyutu var. Netice itibariyle insanları bir araya getirebildiğimiz, insanların birbirleriyle iletişimini sağladığımız, kültürleri buluşturduğumuz takdirde dünya barışına çok önemli katkı yapabileceğimizi de düşünüyorum. Bu aslında bir anlamda paradan, ekonomiden de önemli. Belki de birbirini tamamlayan iki unsur. Ne kadar refah, ne kadar ekonomi o kadar barış, o kadar huzur ortamı. Bu tip ilişkilerin birçok konuda bize katkı sunacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar gelişen ikili ilişkilerin bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde mesafe alacağını düşünüyorum”
Mayıs ayının sonunda Mersin’de Moldova Devlet Tiyatrosunun ‘Körlerin Hayatı’ isimli oyunu sergilediklerini de anımsatan Seçer, “Bu çok önemli. Ankara Büyükelçisi Mersin’e geldi, bizlerle temas kurdu. Bizlerle aslında gönül bağı kurdu. Burada olmamızın nedenlerinden biri de o diyalogların iyi geçmesi. Biz o tiyatronun kentimize gelmesini sağladık. Bir iletişim başladı. Bizim Narenciye Festivalimizde Moldova folklor gruplarının terlediğini biliyoruz. Ekim ayı içerisinde büyük bir organizasyonumuz var, Uluslararası Turunçgil Kongresi. Moldova heyetini oraya davet ediyoruz. Umut ediyorum, bugüne kadar gelişen ikili ilişkilerin bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde mesafe alacağını düşünüyorum. Yaptığımız bu ziyaretin her iki ülke açısından da çok muazzam katkıları olacağını düşünüyorum” dedi.
Forum, iş insanlarının ikili görüşmeleriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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