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"Kır Çiçekleri"nin başarısı Mersin'i gururlandırıyor 16 takım şampiyonluğu ve 148 bireysel derece elde ettiler

İHA

"Kır Çiçekleri"nin başarısı Mersin'i gururlandırıyor 16 takım şampiyonluğu ve 148 bireysel derece elde ettiler

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri bugüne kadar 16 takım şampiyonluğu ve 148 bireysel derece elde etti.
Kır Çiçekleri son olarak 910 Haziran tarihinde Diyarbakır’da okullar arası gerçekleştirilen Küçükler Yıldızlar Puanlı Atletizm Türkiye finalinde hem takım hem de bireysel olarak önemli başarılar elde etti. Kocavilayet Ortaokulu’nda eğitim alan Kır Çiçekleri, atletizm takımı okullar arasında Türkiye 4.’sü oldu. Bireyselde ise cirit atma branşında Nazlı Göktaş Türkiye 2.’si, gülle atma branşında Rabia Naz Göçer Türkiye 3.’sü oldu. Ayrıca Semiha Savaş, Meryem Yaman, Zeynep Karaoğlan, Nazlı Göktaş ve Gülseren Feyza Uysal’dan oluşan 5×80 metre bayrak takımı da Türkiye 3.’sü olarak şehre döndü. Kır Çiçekleri, Diyarbakır’daki genel sıralamada 16 takım arasından Türkiye 4.’lüğünü elde etti. Kır Çiçekleri, okullar bazında Mersin olarak alınan en önemli başarılardan birini şehre getirmiş oldu.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan atletizm antrenörü Nezir Ergin, “Kır Çiçekleri Projemiz, bizzat Vahap Başkanımızın kendi projesi. Biz de bu proje doğrultusunda en iyi şekilde çocuklarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Başlangıç olarak ilk lisanslarını çıkardığımızdan beri gerek yerel olsun gerek ulusal yarışmalar olsun bugüne kadar toplam 16 tane takım şampiyonluğu, 148 tane de bireysel derece elde etmiş olduk. Bakın ilk geldikleri zaman hiç spor yapmayan çocuklar bunlar ve bu dediğimiz çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. 2 yıldan az bir sürede bu başarı elde edildi ki zamanla çok daha iyi duruma geleceğiz” dedi.
Kır Çiçeklerinin almış olduğu başarılardan söz eden Ergin, “İlk önce okullar arası kros yarışmasında takım olarak il 1.’si olduk. Daha sonra ilimizde gerçekleştirilen Türkiye Kros Grup Şampiyonası’nda grup 4.’sü olduk. Daha sonra yine ilimizde gerçekleştirilen okullar arası Puanlı Atletizm Türkiye il 1.’liğinde 1. olduk. Daha sonra grup şampiyonasını grup şampiyonu olarak tamamladık ve 910 Haziran Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye finaline katıldık. Burada da gerek bireysel olsun gerek takım olsun çok önemli dereceler elde ettik. Cirit atma branşında Türkiye 2.’liği elde ettik. Gülle atma branşında Türkiye 3.’lüğü elde ettik. Aynı zamanda 5×80 bayrak takımımız Türkiye 3.’sü oldu ve genel sıralamada çok cüzi bir puanla Türkiye 3.’lüğünü kaçırdık. Yani 2 puan gibi bir puanla Türkiye 4.’sü olduk” diye konuştu.
Mersin’in atletizmde her zaman ön plana çıkmış bir şehir olduğunu vurgulayan Ergin, “Mersin atletizmle bütünleşmiş bir şehrimiz. Tabi ki çocukların ilk defa şehir dışında bu düzeyde bir şampiyonaya katılmaları onlar için de bizim için de ayrı bir tecrübe. Yerelden direkt ulusal bir derece elde etmeleri ciddi anlamda çok büyük bir başarı. Bu da onları da bizi de çok mutlu ediyor. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu biliyorduk. Gerek Mersin Büyükşehir Belediyesi spor ailesi olarak gerekse de aileleri olarak bütün bir şekilde çalışıyoruz. Onların başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önümde Türkiye Şampiyonası var, orada şampiyon olmak istiyorum”
Gülle atma branşında Türkiye 3.’sü olan Rabia Naz Göçer, bugüne kadar elde ettiği başarılardan da bahsederek, “Diyarbakır çok zordu, çok sıcaktı ve atmosfer çok heyecanlıydı. Bayağı heyecanlandım ben. Atmosfer çok farklıydı ve benden iyi sporcuları görmek beni çok hırslandırdı. Güzeldi. Bu başarıyı alacağıma inanıyordum. Aslında Türkiye 2.’si ile 3.’sünün attığı derece aynıydı ama bir önceki atışında beni geçtiği için o 2. oldu. Önümde Türkiye Şampiyonası var, bir tane daha Konya'da Ana Lig'in o finali. Orada şampiyon olmak istiyorum” dedi.
Bayrak takımı oyuncularından Semiha Savaş ise “Arkadaşlarımız bayağı çaba sarf etti. Bayrak Takımımız Türkiye 3.’lüğünü aldı. Takım olarak da Mersin olarak da Türkiye 4.’lüğünü aldık. Bundan sonraki hedefimiz tüm branşlarda, gülle olsun, cirit olsun, bayrak olsun, uzun atlama olsun hepsinde şampiyonluk almak, derecelerle Türkiye Şampiyonu olmak. Diyarbakır'ın atmosferi güzeldi. Kuzey Kıbrıs'tan gelen arkadaşlarımız vardı. Başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız vardı. İyi bir arkadaş ortamı vardı aslında. Tanıştık, kaynaştık, güzel bir ortamdı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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